Pegau: Kita-Projekt hat Probleme mit Altbau

Pegau

Das Bauprojekt Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Pegau zieht sich etwas. Mit dem Altgebäude, das integriert werden soll, werden die städtischen Bauherren nicht so recht glücklich. „Es wird immer noch entkernt“, sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe in der Stadtratssitzung. Die Schwierigkeiten waren so nicht erwartet worden. Die Abgeordneten vergaben zudem die Aufträge für sechs weitere Gewerke.

„Das, was stehen bleibt, wird immer weniger“, meinte Grothe. Der Rest müsse wie ein rohes Ei behandelt werden. Einfach alles abzureißen, funktioniere nicht. Schließlich hängen davon Fördermittel ab; ein Großteil der Zuschüsse soll aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ kommen.

Das Altgebäude wird ins Projekt integriert. Ober- und Erdgeschoss sind inzwischen entkernt. Quelle: Olaf Krenz

Altbau hat mit Müll gefüllte Gruben im Keller

Inzwischen sei der Keller erreicht. Dort, so der Amtsleiter, wurden Gruben gefunden, circa 1,5 Meter tief, in den einst wohl Häute behandelt und die mit Müll, Leder- und anderen Resten aufgefüllt worden waren. „Das sieht schlimm aus.“ Und das Material müsse entsorgt werden. Zudem kommen die Zwischenwände raus. Das Ganze bringe weitere zusätzliche Kosten mit sich – zum schon feststehenden Nachtrag über 26 000 Euro.

Dann könnte mit dem Aufbau der Gründung begonnen werden. Um den Boden unter dem Neubau-Teil zu stabilisieren, wurden bereits zwölf Bohrpfähle in die Erde gebracht.

Zwölf Bohrpfähle für die Gründung des Neubaus sind schon im Boden: circa 60 Zentimeter im Durchmesser und 7,5 Meter tief. Quelle: Olaf Krenz

Sechs weitere Baulose für Pegaus Kita-Neubau vergeben

Teurer ausgefallen sind auch die nächsten Baulose. Mit einer Summe von knapp 450 000 Euro für die sechs Aufträge muss Pegau rund 45 000 Euro mehr zahlen, als die Kostenschätzung des Architekturbüros ergeben hatte. Fast zwei Drittel davon kommen von den Fassadenarbeiten, die eine Zeitzer Firma übernehmen wird. Dabei waren hier mit zwölf die meisten Angebote eingereicht worden, doch konnte der Wettbewerb dem Preisniveau offensichtlich nichts anhaben.

Etwa 15 Prozent Aufschlag gibt es bei den Fenstern und Außentüren, die ein Unternehmen aus Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis, Thüringen) einbauen wird. Die einzige günstigere Leistung aus dem vergebenen halben Dutzend ist der Gerüstbau. Bei angenommenen 23 000 Euro erhielt ein Betrieb aus Landsberg ( Saalekreis, Sachsen-Anhalt) den Zuschlag für 18 500 Euro.

Für die enormen Unterschiede zwischen Schätzkosten und bestem Angebot bei Zimmerer und Dachdecker hatte der Bauamtsleiter eine einfache Erklärung: „Gegenüber der Berechnung hat der Architekt verschiedene Leistungen von einem in den anderen Bereich verschoben.“ Was sich in der Summe beider Gewerke bestätigte. Die Holzarbeiten führen Weißenfelser Handwerker aus, das Dach setzt eine Firma aus Geußnitz (Stadt Zeitz) drauf. Bevor diese alle zum Zuge kommen, wird ein Betrieb aus Haselbachtal (Kreis Bautzen) für die Horizontalsperre sorgen, also die Mauerwerksabdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.

Aktuelle Vergaben teurer – insgesamt im Finanzplan

Trotz der diesmal deutlichen Mehrkosten liegt das Projekt noch gut im Finanzplan, blickte Gunther Grothe aufs Große und Ganze. „Für die zehn ausgeschriebenen Lose müssen wir 1,105 Millionen Euro ausgeben. Geschätzt waren 1,14 Millionen.“ Der Architekt, der Pegauer Joachim Albus, setze häufig massenmäßig etwas viel an, sodass es eine Reserve für Nachträge gebe. „Er schreibt eben vorsichtig aus, sagt er“, meinte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos).

Die Kindertagesstätte „Regenbogen“ soll für 2,7 Millionen Euro in der Straße Vorwerk errichtet werden, gleich neben dem Hort und in Nachbarschaft zu den Schulen. Nach der Übergabe wird die Diakonie hier 30 Krippen- und 60 Kindergartenplätze betreuen. Nach der letzten Ankündigung soll das Ende September 2020 so weit sein.

Von Olaf Krenz