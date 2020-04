Pegau

Schwer verletzt wurde ein Motorrad-Fahrer, der am Montag Nachmittag in der Pegauer Innenstadt stürzte. Der 27-Jährige war nach Angaben der Polizei 15.30 Uhr mit seiner KTM-Maschine am Gerberplatz unterwegs. In einer Linkskurve kam er - vermutlich aufgrund tief stehender Sonne und zu hoher Geschwindigkeit, so der Unfalldienst - von der Straße ab.

Kradfahrer erleidet Kopfverletzungen

Der Kradfahrer überfuhr den Bordstein und prallte gegen eine Hauswand. Das Motorrad rollte noch 30 Meter weiter. Der Mann, der allein beteiligt war, erlitt nach Polizeiinformationen schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von es