Pegau: Kriminelle werfen Supermarkt-Fenster ein

Pegau

In einen Supermarkt brachen Kriminelle am frühen Sonntag in Pegau ein. Sie gingen mit Gewalt vor. Abgesehen hatten sie es auf Tabakwaren.

Nachbarn in der Carsdorfer Straße schreckten 4.30 Uhr aus dem Schlaf, als sie Glas bersten hörten. Sie alarmierten die Polizei. Zwei Männer hatten eine Scheibe des Geschäftes eingeworfen. Durch das Loch gelangen sie ins Innere. Hier stahlen sie Zigaretten in unbekannter Menge. Als Beamte des Bornaer Reviers am Tatort eintrafen, waren die beiden bereits geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Stehl- und des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Von es