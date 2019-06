Pegau

Vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn sich die Künstler im Pegauer Klostergarten von Besuchern ablenken lassen. Womöglich erreichen ihre Skulpturen bis zum Abschlussfest des 13. Bildhauer-Pleinairs am Sonnabend gar nicht den geplanten Endzustand. Was aber Gastgeber Rainer Pleß augenzwinkernd von sich weist: „Fertig ist, wenn ich sage, dass es fertig ist. Das ist der Vorteil des Künstlers, sein Werk für beendet zu erklären.“

Spontane Gäste waren jetzt die Viertklässler der Förderschule Elstertrebnitz. Auf dem Rückweg vom Reiterhof zur Bushaltestelle bogen sie, statt den Spielplatz zu besuchen, einfach mal am Kirchplatz ab, meinte Horterzieherin Ramona Schreiber. „Das ist ja so fantastisch, die Bildhauerei aus der Nähe zu sehen“, sagte sie. „Wir kommen jetzt jedes Jahr wieder.“

Bürgermeister Frank Rösel schaute spontan vorbei

Josi und ihre Schwester freuten sich nicht nur, mal raus aus der Schule zu sein, sondern auch den Künstlern zuzuschauen. Wobei Wolke vor allem der entstehende Kranich gefiel. Und Nick packte sich den Rucksack mit abgeschlagenen Bruckstücken voll: „Damit ich zu Hause weitermachen kann, ich hab das schon mal mit meinem Vati gemacht.“

Kaum war die Klasse von dannen gezogen, bog Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) um die Ecke. Er schaut sich immer mal an, welche neuen Kunstwerke entstehen für die Stadt, die Veranstalter des Pleinairs ist. Was er sah, lässt ihn an eine erfolgreiche Präsentation am Sonnabend glauben. Und es gelang ihm und Pleß, den Teilnehmer und studierten Musiker Erich Friedrich Becker aus Orlamünde (Thüringen) für ein Ständchen zum 2020er-Auftakt zu gewinnen; schließlich war der mal Geiger bei der Philharmonie Jena.

Hobby Bildhauerei in Pegau

Mit seinem jahrzehntelangen Hobby Bildhauerei hatte sich der Autodidakt 2005 selbstständig gemacht. Gastgeber Pleß schlug ihm deshalb vor, beides zu verbinden: „Musik haben wir in Pegau noch nicht bei unseren Skulpturen.“ Und so entsteht ein Stück zu einem Komponisten, das auf einem Sockel „wie über der Erde schweben“ soll, sagte Becker.

Und fügte strahlend hinzu, dass junge Flöterinnen der Christenlehre, tags zuvor zu Besuch, anhand der zwei Jahreszahlen und der aus dem Stein gearbeiteten Noten erkannt hatten, um wen es sich handelt: B-A-C-H. „Und das passt, wie ich jetzt von der Bach’schen Wiederau-Kantate weiß“, so Becker.

Bürgermeister Frank Rösel (r.) bei einem seiner Spontanbesuche bei den Künstlern des 13. Pegauer Bildhauer-Pleinairs am „Musik“-Stein von Erich Friedrich Becker (l., Orlamünde/Thüringen), Markus Petersen (Leipzig) hört zu. Quelle: Olaf Krenz

Leipziger Markus Petersen arbeitet eigentlich mehr mit Holz

Der Leipziger Markus Petersen arbeitet eigentlich mehr mit Holz, mag aber auch Kombinationen von Materialien. Und so verbindet er in Pegau den vorgegebenen Sandstein mit Stahl. Armierungseisen, um genau zu sein. Verschweißt bilden diese die Beine sowie den Hals und den Schnabel einer Kranich-Figur. Körper und Kopf sind steinern wie der Klotz, auf den das Ganze dann aufrecht gestellt wird.

Unter den Pleß’schen Werkzeugen schält sich ein hochgesetzter Denker aus dem Stein. „Der wird zum Jubiläumsfest in Großstorkwitz übergeben. Bei 900 Jahren kann man schon mal nachdenken.“ Und da müsse er einen Brocken, nichts Kleines liefern. Es sei schön, dass nun auch die Dörfer um Pegau Interesse an den Skulpturen zeigen.

Der doppelte Denker: der einheimische Künstler Rainer Pleß mit seiner (entstehenden) Skulptur für das 900-jährige Dorf Großstorkwitz. Quelle: Olaf Krenz

Am 8. Juni ab 15 Uhr stellen Becker, Petersen und Pleß ihre Werke vor. Bei der Übergabe an den Bürgermeister unterbreiten sie Vorschläge für die Aufstellungsorte. Untermalt wird das kleine öffentliche Abschlussfest vom Gesang des Elster-Chores. Zudem gibt es Geselligkeit bei Speis und Trank.

Von Olaf Krenz