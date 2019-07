Pegau

Im August oder September will die Stadt Pegau den Bauantrag für die Erweiterung der Grundschule stellen. Das sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe in der jüngsten Ratssitzung. Wenn das klappt, könnte die Baugenehmigung bis zum Jahresende eingehen. Ursprünglich sollten da schon die Arbeiten vor Ort für den Gebäudetrakt starten. Dazwischen muss allerdings noch die Finanzierung gesichert werden.

Fachplaner für Erweiterung der Grundschule

Der Stadtrat beschloss, Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) für die Vergabe von Aufträgen an Ingenieurbüros in den Bereichen Elektro, Heizung/Lüftung/Sanitär, Bauphysik/Bauakustik und Energiekonzept/Energienachweis zu bevollmächtigen. Diese Fachplanungen werden jetzt benötigt, nachdem mit letzten Abstimmungen vom Juni ein umsetzbares Raumkonzept vorliegt, steht in der Begründung. Um einen Zeitverlust zu vermeiden, wird nach der Auswertung der Ausschreibung nicht auf die nächste Sitzung der Abgeordneten gewartet.

Extra-Trakt wegen großen Raumbedarfs

Anfangs waren mehrere Möglichkeiten für die Erweiterung geprüft worden, sagte Grothe. Der von der Stadtverwaltung angestrebte Anbau an die Grundschule, etwa anstelle des herausgezogenen Speisesaals, wurde von Denkmalschutz und Baubehörden verworfen. „Aber letztlich hätte dort der Platz auch nicht gereicht“, so der Bauamtsleiter. Wie sich nach mehreren Gesprächsrunden mit Schulleitung und Ämtern herausgestellt habe, werden sechs Klassenzimmer, Nebenräume, Werkraum und Hauswirtschaftsraum sowie Garderoben und Küche benötigt. Auch ein Aufzug soll integriert werden, warf Rösel ein. Deshalb soll an der nördlichen Seite von Oberschule und Schulhof gebaut werden.

Die Vorzugsvariante für die Finanzierung sieht die Verwaltung über das Bund-Länder-Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SDP). Da könnte die Kommune Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent erhalten, sagte Grothe. „Allerdings geht die Fachförderung vor, die jedoch niedriger ausfällt.“ Sachsens Schulhausbauförderung liegt derzeit im Normalfall bei 60 Prozent; zudem muss der Antrag bis 1. September gestellt sein.

Grundschule ist künftig dreizügig

CDU-Stadtrat Marco Becher wollte wissen, wie viele Plätze der Anbau schafft. „Theoretisch sechsmal 28“, antwortete Gunther Grothe. Das wären 168. Das pauschal zu addieren, bringe aber nichts. „Wir haben ja jetzt in der alten Grundschule eigentlich zu viele Kinder.“ Kämmerer Guido Voigt fügte hinzu, dass dort perspektivisch weitere Spezialräume benötigt werden, etwa für Musik und Computer, die jetzt Klassenzimmer sind. Jetzt sei die Schule zweieinhalbzügig (je zwei Klassenstufen mit zwei beziehungsweise drei Klassen). „Perspektivisch soll sie dreizügig sein“, so Voigt. Was in allen vier Stufen je drei Klassen mit maximal 28 Schülern bedeutet – insgesamt im Höchstfall also 336.

Von Olaf Krenz