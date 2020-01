Pegau

Unbekannte haben kürzlich am Aussichtspunkt, der so genannten Kippe in Pegau, mit weißer Farbe ein Hakenkreuz (40 x 30 Zentimeter) an eine Baggerschaufel gemalt, die an die Bergarbeiter erinnern soll. Außerdem wurden mehrere Findlinge mit weißer Farbe beschmiert und besprüht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Von LVZ/gap