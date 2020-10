Pegau

Gleich vier Garagen wurden am Samstag zwischen drei Uhr in der Nacht und 15.25 Uhr im Groitzscher Fußweg in Pegau aufgebrochen. Nach Polizeiangaben stahlen Unbekannte dabei zwei nicht angemeldete Kleinkrafträder der Marke Simson.

Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 5000, der Sachschaden auf rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna in der Grimmaischen Straße zu melden.

Von lvz