Pegau: Unbekannte brechen mehrere Keller auf

Einbrüche in Keller beschäftigen die Polizei am Montagmorgen in Pegau. Unbekannte hatten in der zurückliegenden Nacht in einem Mehrfamilienhaus mindestens fünf Boxen aufgebrochen.

Pegau: Mindestens fünf Keller betroffen

Festgestellt und angezeigt wurde der erste Einbruch gegen 6 Uhr. Betroffen ist ein Wohngebäude in der Nordstraße. Die Beamten der Polizei sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Was im Detail gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht beziffert.

