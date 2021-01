Pegau

In der Nacht zum Freitag machte sich ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten im Zitzscherner Weg in Pegau zu schaffen und versuchte, diesen mittels Pyrotechnik zu sprengen. Das misslang allerdings, sodass er ohne Beute flüchten musste. Ein Anwohner setzte die Polizei in Kenntnis. Diese ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von lvz