Pegau: Wirbel um privates Bauprojekt am Schandfleck in Kitzens Dorfkern

Das Grundstück Ernst-Thälmann-Straße 24 in Kitzen ist ein Schandfleck mitten im Dorf und erhitzt die Gemüter. Wie bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Eigentümer des 7000 Quadratmeter großen Geländes sind Bianca und Markus Heil aus Leipzig-Hartmannsdorf. Sie erwarben die beiden verwahrlosten Flurstücke vor anderthalb Jahren und haben damit Großes vor. Sie wollen das leer stehende Mehrfamilienhaus im vorderen Bereich zum Betreuten Wohnen mit acht Wohneinheiten umbauen, dazu den Garten in Bauland umwandeln und dort Platz für drei Eigenheime im dörflichen Stil schaffen. In eines davon will das Paar selbst einziehen.

Messie-Haus entmüllt und entkernt

Das Bauverfahren befindet sich in einem sehr frühen Stadium, sagen die Investoren. Sie stellten einen ersten Entwurf dem Ortschaftsrat vor. Über Zahlen wie Bausumme und Zeitrahmen wollen sie aber noch nicht reden, dafür sind zu viele Fragen ungeklärt. „Wir waren in den letzten Monaten nicht untätig und haben das alte Haus leer geräumt, entmüllt und entkernt. Man muss sich das als typisches Messie-Haus vorstellen“, erklärt Bianca Heil. Das Gebäude wollen sie umfassend sanieren und darin betreute Wohnungen schaffen. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, findet das Ehepaar, das in Hartmannsdorf ein Büro für Immobilienverwaltung betreibt. Parallel dazu soll für das Gartenland im hinteren Bereich ein Bebauungsplan für drei Einfamilienhäuser aufgestellt werden.

Naturbelassenes Terrain für seltene Tiere und Pflanzen

Jener hintere Bereich (Flurstück 149/1) ist Gegenstand eines anonymen Schreibens, das an die LVZ, das Landratsamt Landkreis Leipzig und den Naturschutzbund gerichtet wurde. Der oder die Verfasser weisen darin auf die Naturbelassenheit und den Umweltschutz hin. „Seit über 25 Jahren wurde der riesige Garten nicht kultiviert/bewirtschaftet“, heißt es darin. „Wild gewachsene Bäume, Sträucher und sonstige Pflanzen (...) bildeten über die vielen Jahre (...) eine einzigartige Flora und Fauna, die so kaum zu finden ist.“ Erwähnt wird weiter, dass hier sehr seltene und gefährdete Tiere und Pflanzen vertreten sein sollen. Unter anderem werden Eidechsen, Wiesel, Dachs, die Kleine Hufeisennase (Fledermaus), Kiebitz, Mond-Azurjungfer (Libelle), Hirschkäfer, Triel (Vogel) sowie eine rund 200 Jahre alte Buche an. Mit Erschrecken habe er/sie festgestellt, „dass dieses Biotop brachial abgeholzt, gelichtet und rückkultiviert“ werde.

Schandfleck im Ortskern soll verschwinden

Bianca und Markus Heil wollen die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen. „Als wir das Grundstück vor anderthalb Jahren gekauft haben, war der nicht bebaute Bereich in einem katastrophalen Zustand.“ Das Grundstück war zugewachsen, vermüllt und verwildert, „sodass die Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Walnussbäume sowie große Eichen und Buchen gar keine Luft mehr bekommen haben.“ Die Investoren betonen in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass eben jene Bäume bestehen bleiben.

Nachdem das Grundstück vom Gestrüpp befreit und wiederhergestellt wurde, sehe man deutlich „die Spuren der jahrzentelangen Nichtpflege“, so Bianca Heil. „Wenn ein zugemülltes Grundstück eine Unberührtheit darstellen soll, können wir das nicht verstehen. Unser eigener Ordnungs- und Natursinn hat das nicht zugelassen, das schöne Grundstück in diesem Zustand zu belassen.“ Darüber hinaus äußerten sich viele Kitzener ihnen gegenüber positiv darüber, dass der Schandfleck im Ortskern endlich verschwindet, sagt sie.

Das leer stehende Mehrfamilienhaus im vorderen Bereich soll zum Betreuten Wohnen umgebaut werden. Quelle: Mathias Bierende

Ortschaftsrat stimmt gegen das Vorhaben

In der Ortschaftsratssitzung bekamen die Heils teilweise heftigen Gegenwind für ihr Vorhaben. „Was die Investoren planen, ist vom Prinzip her nicht schlecht“, findet Ortsvorsteher Peter Kretschmer (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen), „aber wir müssen nach dem Gleichbehandlungsprinzip entscheiden. Das muss man einfach akzeptieren.“ Vor einigen Jahren habe der Ortschaftsrat ein ähnliches Ansinnen eines Anwohners für ein Nachbargrundstück abgelehnt; daher könne man jetzt nicht grundlegend andere Entscheidungen treffen. Ferner könne durch die geplante Bebauung der dörfliche Charakter verloren gehen und bestehende Gewerbebetriebe möglicherweise einschränken, so Kretschmer. In einer geheimen Abstimmung sprachen sich die Räte mit fünf zu vier Stimmen und damit knapper Mehrheit gegen das Projekt aus.

Das Grundstück befindet sich unmittelbar neben einem Autohaus. Quelle: Mathias Bierende

Stadtrat Pegau trifft die Entscheidung

Dieses wird nun im Bauausschuss der Stadt Pegau weiter beraten, erklärt Bauamtsleiter Gunther Grothe, und anschließend dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Inwieweit die Abgeordneten den Empfehlungen des Kitzener Ortschaftsrates folgen werden, ist offen. Fest steht für Bianca und Markus Heil nur eins: „Wir werden beide Projekte nur zusammen realisieren, das Betreute Wohnen und das Bauland für Eigenheime. Sonst rechnet es sich nicht für uns.“

