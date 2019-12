Pegau: Zebrastreifen soll für mehr Sicherheit sorgen

Pegau

Auf einen sicheren Weg zwischen Bushaltestelle und Grundschule hat Silvio Bringer hingewiesen. Der Abgeordnete der Wählervereinigung Pro Pegau fragte in der jüngsten Stadtratssitzung nach dem Bearbeitungsstand für den Fußgängerüberweg im Bereich Kirchplatz/Hellmuthsgasse. Bauamtsleiter Gunther Grothe sagte, dass sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) darum kümmert.

Pegau erwartet 91 neue Erstklässler

Pro Pegau hatte den Zebrastreifen auf diesem Abschnitt der Staatsstraße 68 vor einigen Monaten angeregt. Bringers aktueller Ausgangspunkt war der Elternabend für die Familien der nächsten Erstklässler. Dort, sagte er, wurde die Anmeldung von 91 Kindern angesprochen, was wohl eine Vierzügigkeit, also vier 1. Klassen erfordert. „Dieser Zuspruch ist gut für Pegau, bringt die Stadt aber auch in Zugzwang.“

Zebrastreifen wichtig für sicheren Schulweg

Schulleiterin Marion Sommerweiß hatte dort ebenfalls den Sicherheitsaspekt angesprochen, so Bringer. Zwar werden derzeit Kindergruppen von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin zur und von der Bushaltestelle an der Ostseite der Laurentiuskirche begleitet. Das funktioniere jedoch nur für die Jüngsten. „Wie sieht es mit dem Fußgängerüberweg aus?“, wollte der Stadtrat wissen.

Am Pegauer Kirchplatz soll ein Fußgängerüberweg vor allem für einen sicheren Schulweg entstehen. Quelle: Mathias Bierende

Lesen Sie auch: Fußgängerüberweg für Pegaus Schüler gefordert

Die Verkehrszählung des Landesamtes ergab, dass ein Überweg berechtigt ist aufgrund der großen Anzahl an Fußgängern, sagte Grothe. Um nicht so lange warten zu müssen, weil das Lasuv ja eine riesige Menge Vorhaben bearbeitet, habe Pegaus Verwaltung das Verfahren übernehmen wollen. „Doch wir konnten kein Planungsbüro für das erforderliche Lichtprojekt finden und beauftragen.“ Die richtige Sicht, die dabei untersucht wird, gehöre allerdings zur Sicherheit unbedingt dazu. „Deshalb haben wir das Verfahren ans Lasuv zurückgegeben.“

Überweg am Kirchplatz in nächsten Monaten erwartet

Auf Nachfrage bei der Behörde vor einigen Wochen sei gesagt worden, das Pegaus Zebrastreifen bearbeitet wird. „Es soll schon eine Abstimmung zwischen Lasuv und Landratsamt stattgefunden haben.“ Er, so der Bauamtsleiter, geht davon aus, dass der Überweg im ersten Halbjahr 2020 angelegt wird. „Aber das Wesentliche ist das Lichtprojekt.“ Ob es das bereits gibt, wisse er jedoch nicht.

Von Olaf Krenz