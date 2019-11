Pegau erhöht seine Abwassergebühren vorerst nicht

Pegau

Mit einem Patt endete der Beschluss über neue Abwassergebühren in Pegau. Nach einer ausgiebigen Diskussion in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend gab es sowohl sechs Ja- als auch Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen. Damit fand sich keine Mehrheit für die – zumeist – Erhöhungen. Daraufhin legte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) seinen Widerspruch gegen die Entscheidung ein, womit das Thema in der nächsten Zusammenkunft erneut behandelt wird.

Die Gebührenvorkalkulation für die Abwasserentsorgung für die Jahre 2020 bis 2024 wurde schon in einer gemeinsamen Ausschusssitzung ausführlich beraten, so der Stadtchef. „Wir haben in dem umfangreichen Zahlenwerk gewisse Stellschrauben im Sinne der Bürger gedreht.“ Unter anderem sei die Nutzungsdauer von Kanälen auf die maximal möglichen 80 Jahre ausgedehnt worden, um die Abschreibung als einen Kostentreiber geringer zu halten. Auch die kalkulatorische Verzinsung sei niedriger angesetzt worden.

Trotz Kulanz sollen Abwassergebühren steigen

Dennoch ergeben sich in den fünf Jahren für die Schmutzwasserentsorgung eines Volleinleiters (über öffentliche Kanäle zum zentralen Klärwerk) Gebühren zwischen 3,27 und 3,46 Euro pro Kubikmeter für eine Kostendeckung, fasste Rösel zusammen.

„Wir würden für den gesamten Zeitraum 3,27 Euro nehmen. Nach bisher 2,35 Euro sind das 92 Cent mehr.“ Ein deutlichere Steigerung gibt es bei der Entsorgung von Kleinkläranlagen, weil es da über ’zig Jahre keine Aktualisierung gab, fügte der Bürgermeister hinzu. Laut Kalkulation des Abwasserzweckverbandes (AZV) „ Weiße Elster“ werden 28,64 Euro pro Kubikmeter fällig.

Ablehnung von Pro Pegau

Klare Ablehnung kam vom Abgeordneten Kurt Brause (Wählervereinigung Pro Pegau). „Wie schon beim Ausschuss muss ich sagen, dass für mich als Gewerbetreibenden mit einem Wasserbedarf von Hunderten Kubikmetern eine Steigerung von 40 Prozent zuviel ist“, kritisierte der Fischhändler. Besser wäre ein jährliche Staffelung.“ Fraktionskollege Mario Bringer verwies darauf, dass zunächst Einsparpotenziale genutzt werden müssten. „Unser AZV ist der einzige Teilverband in Sachsen. Da müssen die Kommunen noch Personal vorhalten. Das ist Kleinstaaterei.“ Den Erhöhungen um 80 Prozent beim Trennsystem und gar über 300 Prozent bei Kleinkläranlagen könne er nicht zustimmen.

Die Stadt Pegau lässt in der Coburger Straße Kanal- und Schachtarbeiten von der Firma Umwelttechnik & Wasserbau Leipzig ausführen. Ein Bagger ebnet den Boden in Richtung Kippe. Quelle: Mathias Bierende

Befürworter blicken auf Haushaltsituation

„Mir tut das auch weh“, sagte Peter Kretschmer (Wählervereinigung Bürger für Kitzen mit Ortsteilen). „Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Stadt funktioniert.“ Es sei verantwortungslos, den Schritt Steigerung nicht zu gehen. „Wir können nicht nur Forderungen an die Stadt herantragen.“ Auf diese Seite schlug sich auch Uwe Bartsch (Freie Wählervereinigung Kitzen): „Jedes Jahr erhöhen wir die Kita-Gebühren. Wir müssen unseren Haushalt in Ordnung halten. Vor ein paar Wochen haben wir uns gegen höhere Steuern gewehrt. Irgendwoher müssen aber Einnahmen kommen.“ Und Andreas Heimann ( SPD) fügte hinzu, dass die Abwasserkosten ja auf den Grundstücken entstehen. „Also müssen Sie und auch ich privat dafür geradestehen. Warum sollte das die Stadt zahlen.“

Verschiedene Gebühren in vier AZV-Kommunen

Horst Gutzschebauch, Heiko Günther und Frank Haubenreißer (alle Pro Pegau) beriefen sich auf ihr Wahlprogramm vom Frühjahr, in dem Gebührenerhöhungen abgelehnt werden. „Zudem kann ich dem Bürger nicht erklären, warum innerhalb unseres AZV die vier Kommunen verschiedene Zahlen haben“, meinte Günther. Elstertrebnitz habe kürzlich bei seinem Beschluss 2,77 Euro festgelegt, während Pegau 3,27 Euro haben soll. Und Groitzsch liege wohl bei 2,39 Euro.

Ein Schacht für die neue Kanalisation im Windmühlenweg, der in die Coburger Straße mündet. Quelle: Mathias Bierende

Hohe Prozent-Werte – relativ kleine Euro-Steigerungen

Bürgermeister Rösel sprach Investitionen in Kläranlage und Kanäle an. Es gehe nur um eine Kostendeckung. Die Stadt könne nicht überall nur zuschießen wie bei den Krippen- und Kindergartenplätzen, für die Pegau in diesem Jahr fast 1,7 Millionen Euro zahlt. Und dann hören sich die Prozente recht viel an, meinte er. „Doch das geht für Schmutzwasser-Volleinleiter um durchschnittlich 22,45 Euro mehr pro Einwohner und Jahr. Bei Teileinleitern um 1,17 Euro im Monat.“ Für Kleinkläranlagen falle die Gebühr überhaupt nur ein-, zweimal im Jahr an.

Die Kritiker überzeugte er damit nicht. Bei der Abstimmung hielten sich Befürworter und Gegner die Waage. „Wenn ein Beschluss des Stadtrates nachteilig für die Stadt ist, kann der Bürgermeister widersprechen“, zitierte Rösel aus der Sächsischen Gemeindeordnung. „Das tue ich hiermit. Damit beschäftigen wir uns zur Sitzung am 4. Dezember erneut mit den Gebühren.“

Geplante Abwassergebühren für Pegau In Pegau sollen sich zum 1. Januar 2020 die Abwassergebühren ändern. Allerdings ist der Beschluss bei der Stadtratssitzung zunächst durchgefallen. Er kommt für die Sitzung am 4. Dezember wieder auf die Tagesordnung. Geplante Gebühren Schmutzwasserentsorgung (pro Kubikmeter) Volleinleiter 3,27 Euro (bisher 2,35 Euro, +0,92 Euro/39 Prozent) Teileinleiter 1,30 Euro (bisher 0,72 Euro, +0,58 Euro/81 Prozent) Niederschlagswasserentsorgung (pro Quadratmeter versiegelte angeschlossene Grundstücksfläche) Volleinleiter 0,65 Euro (bisher 0,71 Euro, –0,06 Euro/8 Prozent) Teileinleiter 0,13 Euro (bisher 0,17 Euro, –0,04 Euro/24 Prozent) Weitere Entsorgungsarten abflusslose Gruben 19,83 Euro (bisher 9,22 Euro, +10,61 Euro/115 Prozent) Kleinkläranlagen 28,64 Euro (bisher 7,11 Euro, +21,53 Euro/303 Prozent)

Von Olaf Krenz