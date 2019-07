Pegau

Am 6. und 7. September feiert Pegau seine zweitgrößte Open-Air-Veranstaltung nach dem Karnevalsumzug: das Altstadtfest. Dann verwandelt sich die Innenstadt in einen Jahrmarkt der Möglichkeiten mit Musik, altem Handwerk, Gefechten und kulinarischen Genüssen. Sabine Bader hat als Kulturbeauftragte der Stadt Pegau den Hut dafür auf und ein vielseitiges Programm zusammengestellt.

Was hat das Pegauer Altstadtfest, was andere Feste nicht haben?

Für mich ist das alleine schon der Kirchplatz um unsere Stadtkirche Sankt Laurentius. Sie gilt nicht umsonst als eine der schönsten Kirchen in unserer Region. Das evangelisch-lutherische Kirchspiel um Pfarrer Torsten Reiprich begrüßt hier oft Gäste aus Nah und Fern und zeigt ihnen den originalen Kenotaph von Wiprecht von Groitzsch.

Oder nehmen wir das Volkshaus als eines der ältesten Häuser der Stadt, nicht zu vergessen den Klostergarten mit Teich und Stadtmauer, die Toreinfahrt zur „Alten Post“ – da spürt man förmlich den Geist der Jahrhunderte! Damit wären wir schon beim Thema Geschichte...

Riesenseifen blasen - die Kinder haben ihren Spaß beim vergangenen Altstadtfest in Pegau. Quelle: Katja Senier

Wie historisch wird das Altstadtfest in diesem Jahr?

Pegau ist mit seinen 6300 Einwohnern beschaulich, aber die Geschichte wird hier hochgehalten und zwar zum Altstadtfest von der Historiengruppe 1475 und dem Königlich-Sächsischen Chevauleger Regiment „Prinz Clemens“. Beide Gruppen sind immer dabei und mit ihren Rüstungen, Gewändern und Uniformen ein Augenschmaus.

Höhepunkte am Sonnabend sind die Fechtvorführungen und das Ritterturnier der Historiengruppe (13.30 und 17 Uhr) sowie die Gefechtsdarstellung des Chevauleger-Regimentes und befreundeter Vereine von 14.30 bis 15.30 Uhr in der großen Anlage. Aber auch die Lasershow am Sonnabend um 22.30 Uhr mit Lazer-Tron aus Dessau-Roßlau vor dem Napoleonhaus muss genannt werden. Das ist immer atemberaubend anzuschauen.

Worauf dürfen sich die Besucher noch freuen?

Am Freitag sind von 16 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr der Rathausturm und das Museum geöffnet. Ein Ausblick vom Turm ist immer den Aufstieg wert. Bei gutem Wetter kann man sogar das Völkerschlachtdenkmal sehen. Im Museum wird die Sonderausstellung „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pegau“ gezeigt.

Sabine Bader, Kulturbeauftragte der Stadt Pegau, gibt einen Ausblick auf das Altstadtfest im September. Quelle: privat

Wie jedes Jahr findet auch am Freitag ein Konzert in der Kirche statt. Dieses Mal kommt Dirk Zöllner im Rahmen seiner Liedertour nach Pegau und wer noch einen Platz haben will, sollte rechtzeitig kommen, denn die Kirche ist immer rappelvoll. Der Eintritt ist frei, jedoch möchte ich bitten, als Dank einen kleinen Obolus für die Kirche zu spenden.

Wie geht es am Sonnabend weiter?

Der Posaunenchor des evangelischen Kirchspiels eröffnet das Fest 13 Uhr vom Rathausturm aus und zeitgleich beginnt auf dem Kirchplatz ein buntes Marktreiben mit Kinderbelustigung, Jux und Gaukelei, Ponyreiten, Postkutsche, Kutschfahrten, Töpfer- und Holzwaren, Spinnen, Antik & Trödel mit der Trödelscheune, Steine und Schmuck, dem Alpakahof Bollbuck aus Altengroitzsch, dem Seegeler Wunderbrunnen, den Aquarianern, den Buchkindern und der Bäckerei Sommer, der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Für Unterhaltung und Kurzweil sorgen außerdem „Die Nachtvögel“, „Donner-Trummel“, das Duo-Liedfass und der Elster-Chor.

Kann ich noch mehr Highlights aufzählen?

Machen Sie ruhig...

Es kommt wieder das kleinste Riesenrad der Welt nach Pegau und bringt diesmal sein Geschwisterchen, ein kleines Holzkarussell mit. Beide sind handbetrieben. Was haben wir noch? Drachenjagd, Eierknacker, Kinderschminken, Riesenseifenblasen, Werkstatt der Fantasie-Tiere und Spielfiguren aus Holz, Kerzenziehen aus Bienenwachs, Hufeisen-Glücksschmied, Jonglage und Mitmachaktionen mit Bällen und Keulen, eine Falknerei mit Eulen und Greifvögeln.

Diese hölzerne, mit einer Handkurbel betriebene Riesenrad von 1600 ist das kleinste der Welt. Beim Altstadtfest in Pegau kann damit gefahren werden. Quelle: privat

Im Hof des Napoleonhauses können sich kleine Baumeister mit XXL-Legobausteinen verwirklichen und man kann erleben, wie vor 950 Jahren Benediktinermönche des Sankt-Jakob-Klosters Hohlpfennige mit dem Konterfei des Markgrafen Wiprechts schlugen. Die Arche Pegau bietet selbstgefertigte Waren aus ihrem Hofladen an und die Künstlerin Jiang-Bian Harbort aus Kitzen eröffnet 15 Uhr im Kunstraum Machart in der Breitstraße ihre Ausstellung zum Thema „Werkschau neuer Arbeiten“.

Einer wird aber fehlen...

Ja, unser Erwin Littmann mit seiner Feldschmiede aus Wiederau. Er ist wirklich unersetzbar. Wir werden ihn stets in Erinnerung behalten.

Ein gut organisiertes Fest beginnt mit ausreichend Pkw-Stellplätzen, kulinarischer Versorgung und endet mit öffentlichen Toiletten. Ist an alles gedacht?

Parkplätze sind in alten Kleinstädten immer ein Problem, aber mein Kollege Ronny Wiesner und die fleißigen Bauhofmitarbeiter werden diese gut ausschildern. Bezüglich Toiletten haben wir das große Glück, dass unser Volkshaus mit ausreichend Toiletten bestückt ist und auch zum Festgelände gehört. Auch mobile Dixie-Toiletten sind bestellt. Für Speis und Trank sorgen ausschließlich ortsansässige Gewerbetreibende und Vereine.

Was auch nicht selbstverständlich ist: Das Altstadtfest kostet an beiden Tagen keinen Eintritt.

Wie lange darf abends gefeiert werden? Gibt es eine Polizeistunde?

Um 1 Uhr muss Ruhe sein. Das wird durch den Sicherheitsdienst und die Polizei auch kontrolliert, da es leider in den letzten Jahren einige Unbelehrbare gab. Also Jungs: Um 1 Uhr ist Ruhe. Die Anwohner werden es euch danken und ich auch.

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften...

Gutes Wetter. Gute Laune haben wir sowieso, von daher sollte eigentlich nichts schiefgehen.

Von Kathrin Haase