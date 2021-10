Pegau

Einmütig hat der Stadtrat in Pegau das Vorhaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, die Lärmschutzwand an der Bundesstraße 2 abreißen zu wollen, kritisiert. Und sich erneut dafür ausgesprochen, weiterhin Druck auszuüben, damit die Wand stehen bleibt oder ersetzt wird. Das Gremium forderte nun ein Lärmschutzgutachten und will auch eigene Messungen vornehmen.

Wie berichtet, hat das Lasuv angekündigt, die Schallschutzwand abreißen zu wollen. Grund dafür sei nach Aussage der Behörde der kritische Zustand. „Uns gegenüber hat das Lasuv unter anderem von zerstörten Strukturen und Fäulnis gesprochen“, erklärte Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Wie der Rathauschef weiterhin betonte, habe das Landesamt bekannt gegeben, tatsächlich ein Lärmschutzgutachten erstellen zu lassen, anschließend werde sich auch die Landesdirektion mit dem Thema beschäftigen. Brisant ist das Vorhaben deshalb, weil unmittelbar hinter der B2 in diesem Abschnitt die Reitschule von Antje Klemm liegt. Sie befürchtet, künftig den Außenreitplatz nicht mehr nutzen zu können.

Pegau stört sich an der Art und Weise des Landesamts

Den Pegauer Stadtrat treiben die Planungen des Lasuvs auf die sprichwörtlichen Barrikaden. „Schon alleine das Vorhaben ist nicht hinnehmbar. Darüber hinaus ist auch die Art und Weise, wie die Behörde mit uns umgeht, nicht sehr schön“, betonte Rösel während der vergangenen Sitzung des Gremiums, zu der auch Klemm als Zuhörerin gekommen war.

Katharina Landgraf von der CDU-Fraktion sprach sich dafür aus, dass die Stadt darauf dringen solle, dass Lärmschutzmessungen für das Gutachten direkt im Bereich der Reitschule vorgenommen werden, „und nicht nur – wie so oft – auf Höhe der Tankstelle“. Denn dort gelte Tempo 70, „aber auf Höhe der Reitschule drehen die Autofahrer dann auf“. Mario Bringer von Pro Pegau fragte an, ob die Stadt ein eigenes Gutachten erstellen lassen könne. Carsten Iwan von der Fraktion „Bürger für Kitzen mit Ortsteilen“ schlug hingegen vor, das Gutachten von Seiten des Lasuvs zu bemängeln, sollte es vorliegen. „Das kostet die Stadt nichts, ein Gegengutachten von unserer Seite aber schon“, begründete er. Und ergänzte: „Wir haben vielleicht keine Chance, nutzen wir sie.“ Iwans Fraktionskollege Peter Kretschmer forderte, dass der Lärm vor und nach Abriss der Wand gemessen werden solle. Und dass auf jeden Fall ein Ersatz für die Wand hermüsse, sollte sie tatsächlich abgerissen werden.

Hort am Schützenplatz könnte wieder spruchreif werden

Auch Silvio Bringer (Pro Pegau) äußerte sich während der Diskussion und erinnerte daran, dass nicht nur am Schützenplatz viel passiert sei, um diesen wieder zum Leben zu erwecken, sondern dass auch die fortschreitende positive Entwicklung der Bewohnerzahl nicht außer Acht zu lassen sei. „Wenn es bei der Entwicklung in den Baugebieten so bleibt, könnte es sein, dass wir den alten Hort am Schützenplatz wieder brauchen.“ Und dieser sei – genauso wie die Reitschule – auf wenig Lärm angewiesen.

Von Julia Tonne