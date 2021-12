Pegau gibt weiter Geld für Grundschulanbau aus – auf einen Schlag eine Dreiviertelmillion Euro

Pegau

Die Erweiterung der Grundschule in Pegau nimmt weiter Formen an. Und damit auch der Schulbetrieb so schnell wie möglich starten kann, läuft die Stadt sozusagen auf Hochtouren, wenn es um die entsprechenden Auftragsvergaben für den Anbau geht. So hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr allein mehr als eine Dreiviertelmillion Euro im sprichwörtlichen Sinne in die Hand genommen.

Allein die Installation der gesamten Elektrotechnik schlägt mit mehr als 235 000 Euro zu Buche. Verantwortlich zeichnet dafür – so hat es der Stadtrat einstimmig beschlossen – die Firma Kahnt Elektrotechnik aus der Nachbarstadt Groitzsch.

Aufträge für Heizung, Lüftung und Trockenbau vergeben

Nicht ganz so teuer, aber dennoch kostspielig sind die Lieferung und der Anbau eines Wärmedämmverbundsystems an der Fassade. Mit 157 000 Euro gab die Firma Muk Zeitzer Maler das günstigste Angebot an und erhielt daher den Zuschlag. Weitere Gelder fließen in die Installation der Heizung, der Lüftung und Sanitäranlagen sowie in den Trockenbau. In vielen Bereichen hatte die Stadt mit höheren Kosten kalkuliert, freute sich aber um so mehr über die Angebote, die meist unter den Schätzkosten lagen.

Derzeit entsteht direkt neben der bisherigen Grundschule ein Anbau. Dringend notwendig ist der geworden, weil schon das Bestandsgebäude aus allen Nähten platzt und bislang nur für eine Zweizügigkeit der Klassenstufen ausgelegt ist. Doch während die zweiten bis vierten Klassen schon dreizügig sind, gibt es seit Anfang des Schuljahres sogar vier erste Klassen. Das hat auch Auswirkungen auf den Hort. Viele Räume werden seit der Eröffnung im Jahr 2017 doppelt genutzt – eben auch als Klassenzimmer.

Kosten für Anbau summieren sich mittlerweile auf fast vier Millionen Euro

Ende 2022 soll der Anbau der Grundschule stehen und dann auch endlich genutzt werden. Insgesamt muss die Stadt Pegau für das Vorhaben rund vier Millionen Euro schultern, lediglich 1,7 Millionen Euro davon gibt es an Fördermitteln.

Von Julia Tonne