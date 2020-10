Pegau

Pegau ist die einzige Stadt im hiesigen Landkreis, in der das Virus noch nicht angekommen ist. In gewisser Weise ist die Elsterstadt durchaus mit Gallien vergleichbar, das von der römischen Eroberung lange Zeit verschont blieb: Der ganze Landkreis beschäftigt sich mit Corona-Fällen, nur das kleine Pegau nicht.

Bürgermeister Frank Rösel glaubt aber nicht, dass dieser Zustand noch lange anhalten wird. „Wir haben bisher Glück gehabt, allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wir einen Corona-Fall haben“, sagte der Rathauschef.

Womöglich sei das Glück aber auch damit zu begründen, dass Pegau sämtliche große Veranstaltungen zeitnah abgesagt hat: Oldtimertreffen, Altstadtfest, sämtliche Konzerte, Kabarett und Feiern im Volkshaus. Rösel rechnet dennoch in nächster Zeit durchaus mit dem ersten Auftreten des Virus’ in seiner Stadt: „Überall steigen die Zahlen, da werden auch wir wohl betroffen sein.“

Derzeit steigen die Zahlen unter anderem in Regis-Breitingen. Was damit zusammenhängt, dass dort ein Schüler der Oberschule positiv auf das Virus getestet worden ist. Für die Schule heißt das: Sämtliche Schüler der Oberstufe (Klassen elf und zwölf) müssen in Quarantäne. „Wir testen in diesem großen Rahmen nicht mehr“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Getestet werde erst, wenn es bei Schülern und deren Eltern und Geschwistern Symptome gebe. Betroffen von der Quarantäne sind 70 Jugendliche. Zugute komme der Schule, dass die Ferien gerade erst begonnen hätten.

Auch in Borna hatte es am Freitag einen bestätigten positiven Fall von Corona gegeben. In der Grundschule Clemens-Thieme gab es einen infizierten Jungen. Daraufhin wurde die gesamte Klasse getestet und in Quarantäne geschickt.

Von Julia Tonne