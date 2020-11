Pegau muss auf erste Verlegung von Stolpersteinen warten

Pegau

Stolpersteine gegen das Vergessen sollten eigentlich am morgigen Freitag in Pegau verlegt werden. Mit ihnen soll an jüdische Einwohner der Elsterstadt erinnert werden, die Opfer des Nationalsozialismus geworden waren. Ihren Schicksalen spürten Jugendliche im vergangenen Jahr nach. Der feierliche Abschluss ihrer Recherchen kann nun allerdings pandemie-bedingt nicht öffentlichkeitswirksam erfolgen. Deshalb ist der Termin abgesagt worden. Er soll womöglich in den Januar 2021 verschoben werden.

Jugendliche setzen Zeichen für Erinnerung und Mahnung

„Bei unseren historisch-politischen Projekten steht die Partizipation der Schülerinnen und Schüler im Zentrum“, sagt Henry Lewkowitz, Geschäftsführer des Leipziger Vereins Erich-Zeigner-Hauses, der die Arbeit betreut hat. „Das Verlegen der Gedenksteine schließt ihre eigenständig durchgeführten Projekte ab und lässt sie selbst aktiv ein Zeichen der Erinnerung und des Mahnens für die Zukunft setzen.“ Ohne die Protagonisten, vorjährige Neuntklässler des Groitzscher Wiprecht-Gymnasiums sowie Konfirmanden der evangelischen Kirchgemeinde, sei die Aktion nicht sinnvoll.

Anzeige

Eine Tafel zum Schicksal der Pegauer Familie Sternreich ist im Museum der Elsterstadt über den vergangenen Winter schon in einer Sonderausstellung zu den Novemberpogromen 1938 in Sachsen gezeigt worden. Quelle: Hans-Hermann Koch

Terminverschiebung mit Künstler abgestimmt

Als politisches öffentliches Zeichen gegen die NS-Verbrechen sollten die Stolpersteine zudem nicht einfach für sich, unbeachtet, verlegt werden, meint Lewkowitz. Deshalb haben sich die Kooperationspartner, darunter Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), mit Künstler Gunter Demnig zum vorläufigen Verzicht entschlossen. Demnig hatte die Erinnerungsidee mit Pflastersteinen und Messingtafeln ab 1992 entwickelt und mit seinem Team ab 1996 umgesetzt. Bisher gibt es rund 75 000 der kleinen Mahnmale in über 20 Ländern.

Über Ilse Charlotte Flade hat in der Sonderausstellung zu den Novemberpogromen 1938 in Sachsen eine weitere Tafel im Pegauer Museum informiert. Quelle: Hans-Hermann Koch

Neuer Termin am Holocaust-Gedenktag?

In Pegau geht es um die Erinnerung an die Familie Sternreich und an Ilse Charlotte Flade. An deren letzten freiwillig gewählten Wohnorten vor der Deportation sollen die Stolpersteine – die ersten in der Stadt – in die Gehwege am Kirchplatz 11 und in der Breitstraße 24 eingelassen werden. Weil das im November nicht möglich ist, streben Lewkowitz und die Projektgruppen sinnhafterweise den 27. Januar an, den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Womöglich wird es erst im Frühjahr, meint der Bürgermeister. „Auf jeden Fall wollen wir das nicht klammheimlich machen“, so Rösel.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz