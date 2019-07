Pegau

Die Folgekosten für den Familien- und Kinderzuwachs in Pegau rücken zunehmend in den Blick der Verantwortlichen. Schließlich sei es mit den hohen Ausgaben für Neu- und Umbauten der Tagesstätten und Schulen bei Weitem nicht getan, hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Abgeordnete Horst Gutzschebauch von der Wählervereinigung Pro Pegau etwa fragte nach der Finanzierung der immer mehr Schulbücher.

Wer zahlt für Schulbücher ?

„Wir haben bei uns ein tolles Gebäude-Ensemble mit Grund- und Mittelschule, Hort und der entstehenden Kita“, sagte Gutzschebauch. Und die Grundschule werde ja noch erweitert. Aber wenn hier eine größere Anzahl Kinder unterrichtet und betreut werde, dürften ja auch die Kosten in den Einrichtungen höher werden. „Und weil ich weiß, dass wir in Deutschland eine Buchpreisbindung haben, es also keine Rabatte gibt, selbst wenn die Verlage ihre Preise erhöhen, möchte ich wissen, wer die Schulbücher bezahlt“, wollte der wissen.

Keine extra Zuschüsse für die Stadt Pegau

Die Stadt tut das, antwortete Kämmerer Guido Voigt. „Es gibt keine extra Zuschüsse.“ Für die Grundschule sind das diesmal rund 13. 500 Euro. „Und nach und nach müssen die Klassensätze auch erneuert werden.“ Laut Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) ist Pegau als Schulträger verantwortlich für alle Unterrichtsbedingungen; bis auf die Lehrer.

Da in Sachsen die Lernmittelfreiheit – keine Kosten für die Eltern – gesetzlich festgelegt ist, muss die Kommune für die nötigen Gegenstände und Materialien zahlen. Wobei die Anzahl der Kinder in den sogenannten Schlüsselzuweisungen einberechnet ist, die der Freistaat zur anteiligen Finanzierung der Städte und Gemeinden beisteuert.

Regress fällt kaum ins Gewicht

Weil die Stadt die Bücher zur Verfügung stellt, müsste sie doch auch die Schüler beziehungsweise ihre Eltern in Regress nehmen, wenn die Materialien nicht pfleglich behandelt werden, so Gutzschebauch weiter. „Da wird doch immer ein hübsches Sümmchen zusammenkommen“, meinte er. Was Fraktionskollegin Karin Klockau verneinte. Zwar muss für starke Beschädigungen gezahlt werden, so die ehemalige Grundschullehrerin. Doch das seien nur einzelne Fälle. Was Kämmerer Voigt bestätigte.

Von Olaf Krenz