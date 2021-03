Pegau

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Was aber, wenn sie mitten in einen Lockdown fallen und damit jede Idee für den Papierkorb war? Wenn Gäste wieder ausgeladen, Musik, Programm und Catering abbestellt werden müssen? Eine bittere Pille, von der Sindy Börsch (40) in Pegau hofft, dass sie sie dieses Jahr nicht schlucken muss. Die Kulturmanagerin wünscht sich Lockerungen und grünes Licht und keine Fragezeichen hinter der 925-Jahr-Feier im September.

Kulturelle Mischkost vom 4. bis 12. September

Das große Geburtstagsbuffet ist aufs Feinste durchgeplant. Vom 4. bis 12. September kredenzt die Stadt Pegau ihren Bürgern und Gästen eine kulturelle Mischkost, die alle Spuren von Unterhaltung enthält: Musik, Kino, Oldtimertreffen, Altstadtfest, Denkmalstag, Frühschoppen, Gottesdienst. Den Auftakt macht Peter-Maffay-Double Andreas Engel, alias Steppenwolf, zusammen mit dem Original Tabaluga am Sonnabend im Volkshaus.

Peter-Maffay-Double mit Original-Tabaluga

Der Familienvorstellung am Nachmittag (15 Uhr) folgt am Abend (20 Uhr) ein separater Auftritt vom Steppenwolf. Dann präsentiert der Berliner Künstler die schönsten Titel seines musikalischen Idols Peter Maffay: „So bist du“, „Nessaja“, „Josie“, „Über sieben Brücken“, „Sonne in der Nacht“ und „Eiszeit“ – gespielt auf einer Original-Gitarre von Maffay. „Ich freue mich sehr, dass wir ihn für Pegau gewinnen konnten“, so Sindy Börsch. Ob im Volkshaus dann tatsächlich wieder Hunderte Zuschauer Platz nehmen dürfen, ist derzeit noch nicht absehbar. „Wir planen von vornherein mit weniger Gästen.“ Abgerundet wird der Sonnabend mit Musik und geselligem Beisammensein in den offenen Höfen der Innenstadt.

Andreas Engel alias Steppenwolf kommt mit Tabaluga zur 925-Jahrfeier nach Pegau. Quelle: Steppenwolf

Sommerkino auf Sonnenliegen im Stadtbad

Weiter geht es am Sonntag, 5. September, mit einem Festgottesdienst und dem Oldtimertreffen auf dem Kirchplatz. In der folgenden Woche dürfen sich die Pegauer auf ein kostenfreies Gastspiel des Leipziger Kabaretts Akademixer (7., September, Volkshaus) sowie Sommerkino im Stadtbad (8./9. September) freuen. „Dafür bringt der Veranstalter sogar Sonnenliegen mit“, kündigt Sindy Börsch an und tüftelt derzeit noch an einer Regenvariante. „Entweder Volkshaus oder Turnhalle.“

Altstadtfest mit Corona-Klausel

Mit dem Altstadtfest am 10. und 11. September geht die 925-Jahr-Feier schließlich ins Ziel. Rund um den Kirchplatz findet der historische Markt mit Handwerk, Biwak und Ritterkämpfen statt, zudem bietet der Pegauer Künstler Rainer Pleß am Sonnabendvormittag eine thematische Stadtführung an. Bei aller Vorfreude dämpft die Kulturmanagerin ein wenig die Euphorie: „Unser Altstadtfest findet nur statt, wenn die Corona-Schutzverordnung mehr als tausend Besucher zulässt.“ Wenn auch die Verträge mit den Künstlern und Schaustellern bereits in Sack und Tüten sind, enthalten sie dennoch eine wichtige Klausel: „Sobald wir aufgrund der Corona-Verordnung absagen müssen, können wir von den Verträgen zurücktreten“, erklärt Sindy Börsch. „Die Künstler zeigen durch die Bank weg Verständnis dafür.“

Pegau hat Grund zum Feiern: In diesem Jahr feiert die Stadt das 925. Jubiläum ihrer Ersterwähnung. Quelle: Jens Paul Taubert

Jugendweihefeiern im Juli

Neben der 925-Jahr-Feier organisiert die Kulturmanagerin, die seit Januar 2020 in Diensten der Stadt steht, auch andere Veranstaltungen in der Elsterstadt und möchte damit ein wenig Hoffnung schüren. Doch von Normalität ist auch dieses Jahr weit entfernt. Die Jugendweihefeiern wurden vorsorglich in den Juli verlegt, der Karneval im November und die Kinder- beziehungsweise Senioren-Weihnachtsfeiern im Dezember haben noch etwas Verschnaufpause. Nächster Termin ist das Operettenkonzert mit dem Leipziger Symphonieorchester am 25. April im Volkshaus. Karten dafür gibt es in der Bibliothek sowie online.

Von Kathrin Haase