Pegau plant Widerspruch gegen Groitzscher Rewe-Bau

Pegau/Groitzsch

Die Behördenpost lässt auf sich warten. Dafür konnte Pegaus Rathausspitze am Sonnabend in der LVZ von der Baugenehmigung für einen Rewe-Supermarkt mit Drogeriefiliale im benachbarten Groitzsch lesen. Wogegen sich die Elsterstadt seit Jahren vehement ausspricht. Auch die eigentlich endgültige Freigabe, mit der der Investor die Arbeiten starten kann, will die Kommune nicht hinnehmen. „Wir werden sicherlich in Widerspruch gehen“, so Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Was den Baustart verzögern könnte.

Baugenehmigung an Groitzsch und Pegau geschickt

Der Groitzscher Stadtchef Maik Kunze ( CDU) hatte am Freitag informiert, dass das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt und darüber auch Pegau informiert hatte. Allerdings war dort in der Stadtverwaltung am Montagvormittag noch nichts eingegangen. „Die Mitteilungen sind auf jeden Fall an beide Kommunen verschickt worden“, sagte am Nachmittag Brigitte Laux, die Sprecherin der Kreisbehörde. „Dass die jedoch gleichzeitig eintreffen, können wir kaum beeinflussen.“

Widerspruch wegen zu großer Rewe-Verkaufsfläche

Rösel verweist in der Ankündigung für den kräftigen Gegenwind wiederum auf die vorgesehene Verkaufsfläche für Rewe. Die liege mit 1500 Quadratmeter weit über der Vorgabe im Landesentwicklungsplan für hiesige Orte (800 Quadratmeter). Damit werden kleinere Händler der Innenstadt in Pegau, aber auch in Groitzsch über Gebühr belastet, weil noch mehr Kaufkraft abgezogen wird, gibt er auch die Sichtweise seines Stadtrates wieder. Die 700 Quadratmeter für Rossmann seien ja in Ordnung, zumal eine größere Drogerie in beiden Kommunen fehlt.

Bürgermeister verlangt einheitliche Regelung

Andererseits sehe er natürlich die Entwicklung, dass Einkaufsmärkte generell nach mehr Fläche streben. „Ich würde da nicht um 100, 200 Quadratmeter streiten“, so Rösel. Doch fast das Doppelte? „Und wenn, dann muss es auch eine einheitliche Regelung geben. Was in einem Ort geht, muss ebenso für einen anderen möglich sein.“ Gerade für einen sogenannten grundzentralen Verbund, wie ihn Pegau und Groitzsch auf Augenhöhe bilden, müsse gleiches Recht für beide gewährleistet sein. – Bisher hatte sich der Bürgermeister der Elsterstadt strikt gegen eine Aufweichung des 800er-Wertes geäußert. Für den Widerspruch hat Pegau nach der Zustellung der Baugenehmigung einen Monat Zeit.

Von Olaf Krenz