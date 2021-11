Pegau sagt Adventsmesse und Weihnachtsmarkt ab

Pegau

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der zunehmend steigenden Inzidenzen hat die Stadt Pegau entschieden, zahlreiche Veranstaltungen abzusagen. Den Beginn macht die Buchlesung mit Rainer Pleß am 26. November in der Stadtbibliothek.

Auch die Adventsmesse und der Weihnachtsmarkt am 28. November fallen dem Infektionsgeschehen zum Opfer. Genauso wie die Seniorenweihnachtsfeier am 8. Dezember und das Weihnachtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters am 11. Dezember im Volkshaus.

„Es ist für alle keine schöne Situation, aber wir kommen um die Absagen nicht mehr herum“, heißt es aus dem Rathaus Pegau, das zugleich seine Öffnungszeiten einschränkt. Besucher können dann kommen, wenn sie sich telefonisch vorher angemeldet haben.

Kontakt: Telefon 034296/9800

Von jto