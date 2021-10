Pegau sammelt 10 600 Euro für Flutopfer-Familie in Rheinland-Pfalz

Pegau

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz halfen auch die Feuerwehrkameraden aus Pegau. Sie setzten das dann zu Hause fort. „Wir waren schon beim Hochwasser 2002 an Mulde und Elbe im Einsatz“, sagt Ronny Wiesner, Pressesprecher der Pegauer Wehr. „2013 war Pegau selbst betroffen. Damals haben uns so viele externe Helfer unterstützt. Wir wollten gern was zurückgeben.“

In Absprache mit der Stadtverwaltung, die den Einsatz unter anderem mit der Übernahme der Übernachtungskosten unterstützte, waren 17 Leute seiner Wehr Ende Juli für mehrere Tage in Rech an der Ahr. „Als Feuerwehrmann hat man ja schon einiges gesehen. Aber wenn man dort ins Tal reinfuhr, da war so viel zerstört. Es lässt sich nicht in Worte fassen“, erzählt er.

Innerhalb weniger Stunden alles verloren

Die Pegauer halfen auf dem Weingut St. Nepomuk, das die Brüder Matthias und Peter Schatz erst vor Kurzem von ihren Eltern übernommen hatten. Die beiden hatten es mit mehreren Zehntausend Euro frisch renoviert und mit Ach und Krach die Corona-Krise überbrücken können. Dann kam das Hochwasser.

In dem mit Wasser und Schlamm vollgelaufenen Weinkeller haben die Pegauer auch geholfen. Quelle: privat

Innerhalb weniger Stunden verloren zwei Familien nahezu ihre komplette Lebensgrundlage: Wohnung, Arbeit und Besitz. Da waren der Weinkeller mit Wasser und Schlamm vollgelaufen, Restaurant und Küche mit Schlamm und Schutt überdeckt, Fenster und Türen herausgebrochen. Teile des Grundstücks und die Terrasse für die Außengastronomie waren weggespült. Die Pegauer packten mit ihrer Technik mit an. Sie befreiten mit vielen anderen Helfern den fast 600 Quadratmeter großen Keller vom Schlamm und entsorgten viele große Weinfässer.

Beeindruckt von Mut und Entschlossenheit

Ronny Wiesner hat beeindruckt, wie trotz allem die betroffenen Menschen in diesem Tal sich gegen die Katastrophe stemmten, wie sie mit dem Wiederaufbau begannen, wie dankbar sie waren für die Scharen von Helfern. „Da sind in kurzer Zeit Freundschaften entstanden“, sagt er. Die Brüder möchten das Lebenswerk ihrer Familie fortführen und die Region, ihre Heimat nicht aufgeben. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit, alles wieder aufbauen zu wollen, habe die Helfer sehr bewegt. Die Pegauer wollten mehr tun.

Viele Helfer haben das Weingut unterstützt: „Da sind in kurzer Zeit Freundschaften entstanden.“ Quelle: privat

Als die Truppe zurück in Pegau war, startete die Feuerwehr einen Spendenaufruf für die Brüder Schatz und ihr Weingut. Viele Privatleute und Firmen haben sich daran beteiligt: 10 600 Euro sind zusammengekommen. Das Geld sei bereits überwiesen. Anfang November wollen Ronny Wiesner und Stadtwehrleiter Marco Becher noch einmal nach Rech fahren und einen symbolischen Spendenscheck überreichen.

Das Pegauer Spendenkonto besteht noch weiter: Stadt Pegau, Sparkasse Leipzig, DE92 8605 5592 1280 3077 61, Verwendungszweck: Spende Fluthilfe Weingut Schatz. Jede auch später eingehende Spende wird umgehend weitergeleitet, verspricht Wiesner.

Von Claudia Carell