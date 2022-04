Pegau

Ein dem Anschein nach verwahrlostes Gebäude am Pegauer Ortseingang soll verschwinden – und Platz machen. Dreieinhalb Jahre nach Schließung des Rewe-Marktes wird der markante Klinkerbau an der Bundesstraße 2 in wenigen Wochen abgerissen. Stattdessen soll hier ein Neubau hochgezogen werden.

Laut Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) plant der Handelskonzern Edeka einen Einkaufstempel mit einer Größe von 1300 Quadratmeter. Damit fällt der etwas größer aus als die vorherige Filiale mit knapp 1000 Quadratmeter. Die Baugenehmigung aus dem Landratsamt liegt bereits vor, hat der Stadtchef in der jüngsten Ratssitzung verkündet. Eine Drogerie sei an dieser Stelle nicht (mehr) vorgesehen, das gebe die Fläche nicht her.

Vandalismus in der Rewe-Ruine

Rösel bezeichnete das Vorhaben als Glücksfall für die Stadt. Edeka sei eine gute Sache. Und er sei froh, dass sich das Handelsunternehmen mit dem Investor und Besitzer des Grundstücks auf den Neubau geeinigt hat.

Vorausgegangen waren auch einige Bestrebungen der Kommune, den prominenten Standort am Ortseingang mit Einzelhandel wiederzubeleben. „Es gab immer mal Versuche, doch letztlich ist nie etwas daraus geworden“, so der Bürgermeister. „Jetzt endlich kommt Bewegung in die Sache.“

Dem ehemaligen Rewe-Markt in Pegau sind die dreieinhalb Jahre Leerstand nicht gut bekommen. Quelle: Jens Paul Taubert

In den vergangenen Monaten hat es an der Rewe-Ruine jedoch immer wieder Fälle von Vandalismus gegeben, ärgert sich Rösel. Trotz eines Bauzauns. Wohl vor allem Jugendliche seien dort eingestiegen und haben Sachen beschädigt. „Es wird Zeit, dass das Problem nun vom Tisch kommt. Das Gebäude bietet auch insgesamt keinen schönen Anblick, wenn man nach Pegau reinfährt.“

Dem ehemaligen Rewe-Markt in Pegau sind die dreieinhalb Jahre Leerstand nicht gut bekommen. Quelle: Jens Paul Taubert

Lebensmittelverkauf 2018 nach 27 Jahren beendet

Der Klinkerbau am Ortseingang von Pegau war 1991 errichtet und viele Jahre als Extra-Markt geführt worden. 2005 hatte dann Rewe die Geschäfte übernommen. Doch irgendwann wollte das Unternehmen seine Filiale vergrößern und einen moderneren Markt bauen. Da sich jedoch kein entsprechend großes Areal in der Elsterstadt fand, wurde der Wechsel nach Groitzsch angestrebt – verbunden mit einem Rückzug aus Pegau. Mit der Schließung der Rewe-Filiale Ende November 2018 endeten 27 Jahre Lebensmittelverkauf an diesem Standort.

Neubau in der Nachbarstadt Groitzsch läuft

Mittlerweile hat in der Nachbarstadt Groitzsch der Neubau des Rewe-Marktes mit angeschlossener Rossmann-Drogerie begonnen. Allerdings gab es bis zum Start einen mehrjährigen Streit um die Zulässigkeit des Projektes. Pegau wollte vor allem die Größe der Lebensmittelfiliale beschränken, weil mehr als 800 Quadratmeter laut Regionalplanung nicht zulässig und Innenstadthändler gefährdet seien; geplant waren 1500 Quadratmeter für Rewe (inklusive extra Backshop). Doch das Ansinnen wurde sowohl vom Verwaltungsgericht Leipzig als auch vom Oberverwaltungsgericht Bautzen abgelehnt.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit einigen Wochen wird nun an der Bundestraße 176 am südlichen Groitzscher Ortsausgang gewerkelt. Nach Aussage der Rewe-Group entsteht ein Supermarkt der „neuen Generation“ – heißt: energieeffizient, mit überdurchschnittlich viel Frischesortimenten und barrierefrei. Die Eröffnung ist nach aktuellem Stand noch für Ende dieses Jahres geplant.

Von Kathrin Haase