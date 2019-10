Pegau sperrt Straßen für Ausbesserungen

Pegau

Gut einen Monat nach dem ersten Teil werden die Arbeiten an zwei Fahrbahnen in Pegau fortgesetzt. Deshalb werden zwischen Montag und Freitag die Lindenstraße und die Eulauer Straße abschnittsweise gesperrt. Das Vorhaben soll „insgesamt am 26. Oktober abgeschlossen sein“, informiert die Stadtverwaltung.

Mitte September war auf der Strecke vom Kreisverkehr Breit-/ Zeitzer Straße bis (fast) an die Stadtgrenze zu Elstertrebnitz die Deckschicht erneuert worden. Bei laufendem Verkehr hatte an zwei Tagen ein Fertiger sogenannten Kaltasphalt zunächst auf einer Fahrbahnseite aufgebracht, während auf der anderen ampelgeregelt die Autos rollten. Nun erfolgen die Nacharbeiten. Zum einen werden noch die Schieber beziehungsweise Kanaldeckel angehoben. Und an zwei Stellen, an denen der Fertiger parkende Autos umkurven mussten, sind die Lücken im Asphalt auszubessern.

Beginnen sollen die Arbeiten im Abschnitt vom Kreisverkehr bis hinter der Einmündung der Bahnhofstraße. Der folgende Bereich geht bis zur Straße Flur am Stadtbad. Und der dritte endet schließlich etwa an der Feldstraße. Die Sperrung dieser Teile erfolgt je nach Baufortschritt; im gesamten Bereich besteht für diese Zeit ein Halteverbot. Die Baufirma soll den Anwohnern die Zufahrt zu ihren Grundstücken ermöglichen, es könnte aber zu Einschränkungen kommen. Der Busverkehr wird in den fünf Tagen umgeleitet. Das erfolgt über die Feld-, die Wasserturm- und die Bismarckstraße. Auch für die Strecke ist ein Halteverbot angeordnet. Die Haltestellen in der Linden- und der Eulaer Straße werden nicht bedient.

Von Olaf Krenz