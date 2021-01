Pegau und Elstertrebnitz beobachten steigende Wasserstände

Pegau/Elstertrebnitz

Das zeitweilige Tauwetter und die Niederschläge der vergangenen Tage haben einige Flussläufe stärker ansteigen lassen. Unter anderem führt die Weiße Elster derzeit größere Massen mit sich. Zu sehen ist das unter anderem im Abschnitt bei Pegau, etwa am Schützenplatz. Auch der Profener Elstermühlgraben in Elstertrebnitz hat einen höheren Stand. Wobei das Wehr kurz vor der Bundesstraße 2 regulierend eingreift. Dadurch sind Auenflächen und Felder überspült. Teils sind Wege gesperrt. Inzwischen melden die Pegel fallende Werte. Eine normale Lage für normale Winter.

Weiße Elster überschreitet Alarmstufe-1-Wert

Nachdem der Wasserstand der Elster in Zeitz (Sachsen-Anhalt) die 3,25 Meter der Alarmstufe 1 überschritten hatte, wurden in Pegau am Sonnabendvormittag Kontrollrunden gestartet. „In Abständen haben wir an verschiedenen Stellen geschaut, wie sich das Wasser ausbreitet“, sagt Stadtwehrleiter Marco Becher. Mitarbeiter der Stadtverwaltung informierten die Hobbygärtner des Vereins „Elstertal“ sowie die Firma Umwelttechnik & Wasserbau, deren Areale in der Aue liegen.

Anzeige

Einige Wege gesperrt

Mit Hilfe des Bauhofs wurde der Elsterradweg unter der Brücke der Bundesstraße 2 gesperrt, weil er überspült wurde. Am Sonntag erfolgte das unter anderem auch für den Fußweg nach Groitzsch. „Das hängt vor allem mit der Flutung der Auenflächen zusammen, was ja aber so vorgesehen ist“, sagt Becher. Am Mittag sei immer noch ein kleiner Anstieg der Elster zu verzeichnen gewesen. Doch in Zeitz sei der Pegel bereits zurückgegangen.

Pegelwerte fallen langsam

Dort war Sonnabend, 22 Uhr bis Mitternacht, mit 4,07 Meter der höchste Stand gemessen worden; die Alarmstufe 2 wird bei 4,25 Meter erreicht. Am Sonntag, 15 Uhr, zeigte der Pegel Zeitz 3,66 Meter. In Kleindalzig, kurz hinter Pegau, wurde die bisherige Spitze allerdings erst am Sonntag, 15 Uhr, mit 1,88 Meter registriert. Hier liegen die Alarmstufen 1 bei 1,80 Meter und 2 bei 2,00 Meter.

Wehr vor Elstertrebnitz drosselt Zufluss in Mühlgraben

Auch in Elstertrebnitz hat die Feuerwehr am Wochenende kritische Stellen am Mühlgraben (beginnt bei Profen aus der Elster) überprüft. „Aber unser Hochwasserschutzwehr, das 2014 in Betrieb genommen wurde, hat voll funktioniert“, sagt Bürgermeister David Zühlke (CDU), selbst Brandschützer und vor Ort. Der Durchfluss sei um etwa 50 Prozent gedrosselt worden, um im Dorf das Niveau nahezu zu halten. „Ganz leicht steigt es noch an“, so Zühlke am Sonntagmittag.

Zur Galerie Tauwetter und Niederschläge haben den Wasserstand der Weißen Elster steigen lassen. In Pegau sind einige Wege aufgrund von Überspülungen gesperrt worden. Bei Elstertrebnitz hat das Hochwasserschutzwehr den Zufluss zum Elstermühlgraben gedrosselt, wodurch dafür vorgesehenen Auenflächen vollgelaufen sind.

Keine Gefahr – aber kleiner Damm mit Löchern

Vom Wehr aus wird das „überschüssige“ Wasser über die benachbarten Bereiche in die Aue geleitet. „Das sind ja Überflutungsflächen, damit das Wasser nicht durch die Ortschaft muss und dort Schaden anrichtet“, erklärt der Bürgermeister. Auch wenn der sogenannte Schilkedamm brüchig ist, sei Elstertrebnitz derzeit nicht gefährdet. Teilweise sprudele es aus Löchern. Zühlke hat bereits mit der Landestalsperrenverwaltung darüber gesprochen. Wann der Damm ertüchtigt wird, sei noch offen. Vorerst müsse die Feuerwehr jedoch nichts absichern, aber sie beobachte.

Wyhra und Pleiße mit geringeren Steigerungen

Andere Flüsse in der Region blieben teils weit unter einem kritischen Wert. Die Wyhra bei Streitwald kam Freitag, 23 Uhr, auf 0,68 Meter bei einer Alarmstufe 1 von 2,00 Meter, ehe sie wieder auf fast die Hälfte fiel. Die Pleiße schaffte am Pegel Regis-Serbitz 1,58 Meter (Sonnabend, 12 Uhr) und ging zurück auf 1,09 Meter (Sonntag, 14.45 Uhr; Alarmstufe 1 bei 1,80 Meter). Hingegen schrammte sie in Böhlen um nur einen Zentimeter am ersten Meldewert vorbei, als sie am Sonntag, 0 bis 4 Uhr, bei 2,19 Meter stand. Elf Stunden später war sie auf 1,95 Meter gefallen.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz