Pegau und Groitzsch: Freisitz-Flair auf den Marktplätzen

Groitzsch/Pegau

Ein wenig mehr Flair von Urlaubsregionen verbreiten derzeit Groitzsch und Pegau. Die beiden Städte in der Elsterregion gestatten ihren Gastronomiebetrieben neue Freisitze – was vor allem auf den Marktplätzen augenfällig ist. Die Kommunen unterstützen dabei weitgehend unbürokratisch die Initiativen der Unternehmen. Und es gibt auch andere kleine Hilfen für die Lokale.

In Groitzsch stehen nun Korbstühle, Tische und Sonnenschirme auf dem Pflaster im Zentrum. Die Pizzeria/Eiscafé La Famiglia hat angefragt, ihren Außenbereich zu erweitern, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Damit hat sie bei uns offene Türen eingerannt.“ Die Corona-Abstände lassen die Zahl der Plätze im Lokal schrumpfen, und direkt am Haus auf dem Fußweg sei kein Freisitz möglich.

30 Freisitz-Plätze auf dem Groitzscher Markt

„Es gab kein Problem mit dem Antrag“, meint La-Famiglia-Chef Dhanju Amrit Pal Sinq. „Die Gäste sehen schon von Weitem die einladende Gastronomie und, ob Plätze frei sind. Wir sind zufrieden.“ Vorerst sind 30 Sitze geschaffen, da waren Zusatzinvestitionen nötig.

„Der Freisitz auf dem Markt ist okay“, findet Peter, der mit einem Groitzscher Männer-Team hier zu Himmelfahrt Station macht. Die Bedienung müsse nur beim Überqueren der Straße höllisch aufpassen, sagt er und beobachtet Kellnerin Ramona beim „Jonglieren“ von Tellern und Biertablett. Der Sitz könne Sommer und Corona überdauern, sind sich die Männer einig. „Gute Idee.“, meinen auch Erika und Hellmuth aus Zwenkau, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. „Die Plätze sind uns schon von der Breitstraße aus ins Auge gefallen.“

Auf dem Groitzscher Markt hat „La Famiglia“ (im Hintergrund, Pizzeria/Eiscafé) einen Freisitz eingerichtet. Kellnerin Ramona bringt die Getränke. Quelle: Mathias Bierende

Möglichkeiten weiterer Lokale

Weitere Anfragen gab es noch nicht, so Bürgermeister Kunze. Das Hotel/ Restaurant „Weißes Roß“, ebenfalls am Markt, habe bereits eine Freisitz; über mehr könne geredet werden, wenn nötig. „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“ verfüge im hinteren Bereich über genug Fläche und könne den Saal als Schlechtwettervariante nutzen. Auch die „Taverne Sotiria“ am Schützenplatz habe einen großen Außenbereich. Beim Lokal „Zum Frosch“ sei die Kleingartensparte zuständig, und der Gasthof Großpriesligk sei in privater Hand.

Während der Schließzeit der Lokale hatte Groitzsch ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Lieferdienste auf der städtischen Homepage zu bewerben. „Und wir haben die Gewerbesteuer für zweite Quartal ausgesetzt“, sagt Kunze. Das gilt für alle Unternehmen.

Biergarten für 80 Leute auf dem Markt Pegau

Im benachbarten Pegau ist der nach dem Umbau recht kahle Markt kaum wiederzuerkennen. Das Restaurant „Syrtaki“ hat einen Biergarten auf Holzboden und grünem Grund sowie mit Schirmen aufgebaut. „Hier kann ich 80 Sitzplätze anbieten und habe keine Verluste an der Kapazität, die im Restaurant und auf der Terrasse wegen der Abstandsregelung fehlt“, erklärt Marcos Pershqefa vom Syrtaki-Team. Bei der Anmeldung für die Fläche zwischen den Parkstreifen gab es kein Problem. Natürlich mussten Tische und Stühle angeschafft werden, ein Geländer soll noch kommen. Auf jeden Fall soll es das Angebot bis Ende der Saison geben.

„Dass auf dem Markt in Pegau ein so großer Freisitz steht, hat uns komplett überrascht“, sagt Stefan. „Da können auch die aktuellen Abstandsregeln eingehalten werden“, fügt Kollege Daniel schmunzelnd mit Blick auf sein Quintett aus Zeitz hinzu. Den einheimischen Funkamateuren um Knut Rothe gefällt es ebenfalls: „Der Biergarten vor dem Rathaus ist ’ne gute, schöne Idee.“

Weitere Freisitze an Kirchplatz und Volkshaus

Für Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) ist es selbstverständlich, in dieser „besonderen Situation zu helfen, wo es geht“. Die Stadt bemühe sich, die Gewerbetreibenden zu unterstützen. „Die Gaststätten waren zwei Monate zu, jetzt ist es eng wegen der Abstände. Da sind Freisitze ein gute Möglichkeit“, so Rösel.

Eine Erweiterung habe Pegau auch „Juli & Beere“ am Kirchplatz gestattet. Das Eiscafé und Restaurant dürfe zwei Parkplatzflächen zusätzlich nutzen. Und das Volkshaus will mit einem Freisitz im Hof punkten, „idyllisch im Grünen“, meint Rösel. „Vielleicht lockt Chef Ralf Opitz die Leute ja auch mit zwei Tischen vorm Gebäude.“

Von Olaf Krenz undMathias Bierende