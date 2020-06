Pegau und Neukieritzsch: Allein auf weiter nasser Flur

Neukieritzsch/Pegau

Etwas verhalten begann die diesjährige und verspätet gestartete Freibadsaison im Landkreis. Was nicht daran lag, dass die Wasserratten nicht wollten, sondern schlicht am Wetter am Pfingstwochenende.

Am Sonnabend hatte Marco Weiser aus Leipzig das 2018 sanierte Pegauer Bad vollkommen für sich alleine. Er trainierte schon zur Mittagszeit, um für die kommende Triathlonzeit gerüstet zu sein. „ Pegau hat weit und breit die einzige 50-Meter-Bahn“, begründet er seinen Besuch. Da er seit zwei Monaten nicht mehr trainiert habe, seien nun einige Bahnen mehr zu absolvieren.

Schwimmmeister Merlin Riedel kümmert sich um das Verlegen der Rinnenroste am Kinderbecken. Quelle: Julia Tonne

Nebenan arbeitete Merlin Riedel noch am Kinderbecken. Der Schwimmmeister verlegte die bisher fehlenden Rinnenroste, musste aber doch noch einmal abbrechen, weil nicht alle Teile passgenau geliefert wurden. „Aber nächste Woche ist das neue Kinderbecken endlich nutzbar“, macht er allen Eltern mit Kleinkindern Mut.

Lea und ihr Bruder Tobi sind froh, dass sie am Pfingstmontag noch das ganze Becken im Neukieritzscher Freibad für sich haben. Quelle: Julia Tonne

Badbetreiber für Pegau, Regis-Breitingen und Neukieritzsch, Jörg Wiltschko, drehte in allen drei Bädern seine Runden, konnte aber noch nicht viele Gäste begrüßen. Dennoch war er heilfroh, die Bäder wieder öffnen zu können. „Für die Kommunen und die Menschen ist es super, dass wir wieder offen sind“, betonte er. Um alle Hygienekonzepte umzusetzen, wechsele das Personal zuweilen hin und her. „Der Aufwand ist groß“, gab Wiltschko zu, „aber in jetziger Zeit ist das besser als eine noch längere Schließung.“

Von Julia Tonne