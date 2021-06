Pegau vergibt Aufträge für die Schul-Erweiterung

Pegau

Der Pegauer Stadtrat kommt am 30. Juni zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Großen Rathaussaal zusammen. Der Beginn ist 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Pegau-Elstertrebnitz und der Start für einen Bebauungsplan „Zeitzer Straße 13“. Zudem soll aus kommunalem Besitz eine Wohnung in der Stöntzscher Straße und eine Teilfläche am Gerberplatz verkauft werden.

Gleich sieben Beschlüsse sind für die Erweiterung des Schulzentrums vorgesehen. Zur Errichtung eines zweiten Gebäudes für die Grundschule sollen unter anderem die Bauleistungen Maurerarbeiten und Bodenplatte, Sanitär, Fliesenarbeiten und Innentüren vergeben werden. Außerdem wird ein Auftrag für die Erweiterung des Schulsportplatzes behandelt.

Die Sitzung schließt mit Mitteilungen des Bürgermeisters Frank Rösel (parteilos) sowie Bürgeranfragen. Nicht nur dafür können interessierte Zuschauer an der Zusammenkunft der Abgeordneten teilnehmen.

Von kh