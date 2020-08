Pegau

Nur noch ein paar Tage, dann wird Carmen Heinold-Bonk ihren kleinen Laden nicht mehr wie jeden Morgen seit 20 Jahren aufschließen. Nur noch ein paar Tage, dann ist die Geschichte von „Gravuren, Präsente, Lotto“ in der Kramergasse 13 zu Ende erzählt und die Pegauer Innenstadt um ein Traditionsgeschäft ärmer. Die Ladenbesitzerin geht früher als geplant in den Ruhestand und das hat auch ein bisschen mit Corona zu tun.

Unter zwölf Arbeitsstunden ging es nie

Nichtstun ist für die agile Geschäftsfrau eine grauenhafte Vorstellung. Von 180 auf Null? Eher andersrum, und so graut es der Pegauerin trotz vieler Hobbys und Interessen vor der Endgültigkeit des Ruhestandes. „Ich hätte gerne noch weitergemacht“, erzählt die 65-Jährige, die ihr Leben lang gearbeitet und das immer gerne getan hat. „Unter zwölf Stunden ging es bei mir nie ab, und das von Montag bis Sonnabend.“

Aufträge aus Industrie und Handwerk

Gelernt hat die gebürtige Spreewälderin Baufacharbeiter mit Abitur, studierte danach Wasserbau in Magdeburg und wagte 1987 einen kreativen Neuanfang bei einem Graveur in Wurzen. Die Geschäfte liefen gut, Aufträge aus der Industrie und dem Handwerk sprudelten wie nichts in die kleine Werkstatt, das ist mit heute kein Vergleich mehr. Carmen Heinold-Bonk fand Gefallen an dieser Tätigkeit und absolvierte eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Graveurin in Arnstadt. Als sich der Ladeninhaber 1989 in den Westen absetzte, führte sie das Geschäft mit bis zu drei Angestellten weiter.

Die sechs Jahre alten Bartagamen Chip und Chap genießen ein glückliches Leben im Heinoldschen Garten. „Ich liebe sie“, sagt Carmen Heinold-Bonk und muss lachen: „Weil sie nicht bellen.“ Zu fressen bekommen die Exoten Obst und Gemüse sowie Insekten. Quelle: Kathrin Haase

Sport- und Ehrenpreise und Lottoscheine

Der Liebe wegen kam sie nach Pegau und eröffnete im Milleniumjahr 2000 das kleine Werkstattgeschäft, zunächst auf dem Kirchplatz 22, später in der Kramergasse 13, wo früher eine Eisdiele, Getränkekonsum und ein Sportgeschäft waren. Treue Firmenkunden aus Wurzen, Leipzig, Grimma und Umgebung deckten die Frau mit den goldenen Händen weiter mit Aufträgen ein. Auf 58 Quadratmetern fand der Kunde neben Sport- und Ehrenpreisen, die er individuell gestalten lassen konnte, auch Zeitschriften, Geschenkartikel, Lotto. „Vereine, die bei mir Pokale bestellt haben, wollten meist noch etwas Neckisches dazu haben“, plaudert die Geschäftsfrau.

Aufträge gingen Jahr für Jahr zurück

Mit dem Industrie- und Geschäftssterben wurden auch die Aufträge für Gravuren immer weniger und in Zeiten der Corona-Pandemie hat das Kaufverhalten einen weiteren Knacks bekommen. „Das hat mich letztlich dazu bewogen, den Schlussstrich zu ziehen und den Laden zu schließen.“ Der 22. August ist Carmen Heinold-Bonks letzter Arbeitstag. „Was mir fehlen wird, ist der Umgang mit meinen Kunden“, sagt sie wehmütig und meint damit die Gespräche über Sport, Politik, ferne Länder, lustige und auch traurige Sachen. „Ein Kunde hatte sogar Tränen in den Augen, als ich erzählt habe, dass ich schließen werde.“ Nun ist es Zeit, allen Kunden für ihre jahrelange Treue Danke zu sagen.

Dieses Fassadenbild auf dem Hof ihres Grundstücks hat Carmen Heinold-Bonk selbst gemalt. Quelle: Kathrin Haase

Koi-Karpfen, Bartagamen und Schildkröten

Das Leben ohne ihre tägliche Arbeit wird für die Wahl-Pegauerin aber keineswegs langweilig. Im Garten wollen die 24 Koi-Karpfen versorgt werden, ebenso die beiden Gelbwangen-Schildkröten Napoleon und Josephine und die sechsjährigen Bartagamen Chip und Chap. Auf deren Speiseplan stehen wie beim Menschen Salat, Gurke, Äpfel, Erdbeeren, Kiwis - aber auch Insekten. „Ich liebe sie einfach, weil sie nicht bellen“, lacht die Tierfreundin und nimmt die Brüder behutsam auf die Hand. Auf Reisen in ferne Länder hat sie die exotische Tier- und Pflanzenwelt liebengelernt. „Ich habe in fast allen Meeren der Welt getaucht, wir haben die Orang Utans auf Borneo gesehen, wir waren im Urwald von Malaysia und am liebsten würde ich wieder mit Rucksack und Sandalen losziehen und die Welt erkunden...“

Diesen Gartenteich hat Carmen Heinold-Bonk selbst gestaltet, darin schwimmen 24 Koi-Karpfen. Quelle: Kathrin Haase

Kreatives, Sportliches und Musikalisches

Zu Hause warten auf die Ruheständlerin weitere Abenteuer. Ihre kreative Art lebt die 65-Jährige etwa beim Malen, Basteln und Gestalten aus. Den Koi-Teich im Garten als auch viele Blumentöpfe hat sie selbst gestaltet, die Ideen sprudeln nur so aus ihr heraus. Ein kleines bisschen werde sie auch noch privat gravieren, sagt Carmen Heinold-Bonk, etwa für Freunde und Familie. Seit vielen Jahren ist die Wahl-Pegauerin zudem sportlich unterwegs. Als ehemalige Leistungsturnerin hält sie sich mit Radfahren, Walking, Pilates, Schwimmen und Kraftsport in den eigenen Räumen fit und möchte das der Gesundheit zuliebe noch etwas ausbauen.

Steine sind nicht bloß Steine im Garten von Carmen Heinold-Bonk und Frank Heinold. Diesen hat sie mit einer Ameisenfamilie bemalt. Quelle: Kathrin Haase

Viel Freude bei den Pegauer Blablös

Und dann sind da noch die Blablös in Pegau, die Guggemusik lieben und praktizieren. „Wir sind eine tolle Truppe, wo wirklich jede Probe und die zahlreichen Veranstaltungen Spaß machen.“ Den Guggis möchte die 65-Jährige noch lange treu bleiben. Carmen Heinold-Bonk war von Anfang an dabei und spielt die Trompete. „Schade nur, dass wir zurzeit keine Auftritte haben dürfen.“

