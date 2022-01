Pegau wehrt sich gegen Vandalismus – und heuert private Security an

Pegau

Graffiti an der Schule und am Kindergarten „Regenbogen“, beschmierte Wohnhausfassaden und zerstörte Weihnachtsdekoration: Pegau ist im Dezember wieder einmal Ziel von Unbekannten geworden, deren Freizeitsinn in Vandalismus besteht. Und es war nicht das erste Mal, vielmehr wird die Stadt immer wieder mit Zerstörungswut konfrontiert.

Nun zeigt Pegau die sprichwörtlichen Zähne und setzt Grenzen. Mithilfe eines privaten Sicherheitsdienstes will die Stadtverwaltung diesen Verwüstungen Herr werden. Die Firma Eastside-Security LE aus Machern fährt in regelmäßigen Abständen im Stadtgebiet Streife.

Macherner Firma ist im Stadtgebiet unterwegs

„Leider hatten sich die Vorfälle bezüglich Vandalismus, Ruhestörungen und Verunreinigungen in der Stadt Pegau verstärkt“, heißt es auf der Internetseite der Kommune. „Es gab viele Beschwerden von Mitbürgern, sodass die Stadtverwaltung verschiedene Maßnahmen geprüft hat, um diese Vorfälle zu unterbinden.“

Ergebnis dieser Prüfung: Im November sei der private Streifendienst beauftragt worden. „Zwar konnte er auch nicht den Vandalismus im Dezember unterbinden, aber vielleicht wäre ohne die Firma noch viel mehr zerstört worden“, sagt Bürgermeister Frank Rösel (parteilos).

In den vergangenen Jahren sei so viel in Pegau neu entstanden oder saniert worden, dass die Stadt nicht dabei zusehen wolle, wie vieles davon wieder zerstört wird. Weshalb der Streifendienst regelmäßig in den Abendstunden an wechselnden Tagen unterwegs sei. Die natürlich genauso wenig öffentlich gemacht werden wie die Plätze, an denen die Mitarbeiter der Macherner Firma überprüfen.

„Seit Beginn dieser Kontrollen haben wir wesentlich weniger Beschwerden registriert“, macht der Rathauschef deutlich. Darüber hinaus habe es – bei passenden Gelegenheiten – zwischen Streifendienst und Jugendlichen einige Gespräche gegeben, die wohl gefruchtet hätten.

In Pegau sind im Dezember nicht nur Fassaden mit Farbe beschmiert, sondern auch die Weihnachtssterne demoliert worden, zeigt Bürgermeister Frank Rösel. Quelle: Stadtverwaltung

Stadt muss entschieden gegen Vandalismus vorgehen

Auch in diesem Jahr setzt Pegau auf die Hilfe und Unterstützung des Streifendienstes. Die Kosten dafür kann Rösel derzeit noch nicht beziffern. „Bezahlt wird nach Stundensatz“, erklärt er. Ob die Kosten allerdings geringer seien als die Ausgaben, die für Reparaturen und Instandsetzungen fällig wären, kann er nicht abschätzen. „Wir wissen ja letztlich nicht, wie viel Vandalismus der Streifendienst unterbindet oder verhindert“, begründet das Stadtoberhaupt.

Ihm sei wichtig, den Vandalen Paroli zu bieten und ein Auge auf die Kernstadt und auch die Ortsteile zu haben. „Es ist leider so, dass viele vor fremdem Eigentum nicht haltmachen“, betont Rösel. Um so entschiedener müsse die Stadt dagegen vorgehen.

Von Julia Tonne