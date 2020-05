Pegau will Backpavillon und Gewerbeflächen am Schützenplatz

Pegau

Kleiner Ausgangspunkt – großer Umschlag: Nach dem Antrag auf einen Backpavillon stellt die Stadt Pegau den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Leipziger Vorstadt“ auf. Mit einem wesentlich größeren Bereich, so hofft das Rathaus, sind gleich mehrere Aspekte abzudecken. Ins Areal werden die seit 2006 bestehende Filiale des Lebensmittel-Discounters Lidl und ein Teil des Schützenplatzes einbezogen.

Die Firma mit dem Bauantrag für den 87-Quadratmeter-Pavillon, in der Stadtratssitzung nicht genannt, dürfte mit ziemlicher Sicherheit das Backhaus Hennig sein. Das frühere Pegauer Unternehmen, nun in Rüssen-Kleinstorkwitz (Stadt Zwenkau) beheimatet, hatte sein Fachgeschäft beim Lidl-Umbau im Vorjahr verloren. Doch wollte Geschäftsführer Jens Hennig einen als mobile Verkaufseinrichtung zählenden „Container“ in diesem Frühjahr eröffnen.

B-Plan soll Bebaubarkeit für größere Fläche klären

„Aber es gibt eine Debatte mit dem Landratsamt über Außen- und Innenbereich“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Ersterer darf nicht einfach bebaut werden. „Die Lösung ist ein B-Plan.“ Damit der sich lohnt, werden vom Schützenplatz der frühere Hort mit seinem Grünbereich, der Bolzplatz sowie die Garagen dahinter dazugenommen. Die Kindereinrichtung, die bis zum 31. Dezember als Ausweich-Krippe genutzt werden darf, wird nicht mehr benötigt. Das Gelände soll für eine spätere Nutzung planerisch vorbereitet werden.

Bedenken von Stadträten – Mehrheit entscheidet

Stadträtin Karin Klockau (Pro Pegau) wies auf das Hochwassergebiet hin. „Der Hort ist doch 2013 abgesoffen“, meinte Peter Kretschmer (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen). „Das müssen wir im B-Plan klären“, sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe. Der Boden könne ja auf das Niveau von Lidl angehoben werden. „Das sind attraktive Flächen.“ Der Bolzplatz wird umgesiedelt, wie mit dem Verein TuS besprochen, beantwortete Rösel Marco Bechers ( CDU) Frage.

Während Uwe Bartsch (Freie Wähler Kitzen) keinen Sinn in der Einbeziehung von Lidl sah, war Horst Gutzschebauch (Pro Pegau) wegen möglicher neuer Verkaufsflächen skeptisch. Das, so Grothe, wird im B-Plan geregelt. Einen Lidl-Antrag auf Vergrößerung hatte Pegau schon mal abgelehnt. Letztlich stimmten trotz zu erwartender Kosten von wohl mindestens 20 000 Euro zehn Stadträte dem B-Plan-Start zu, bei vier Ablehnungen und einer Enthaltung.

Von Olaf Krenz