Pegau will Neugestaltung des Schützenplatzes fortsetzen

Feuerwehr, Grundstücksverkehr und Bauleistungen sind die Themenkomplexe der nächsten öffentlichen Sitzung des Pegauer Stadtrates. Die Abgeordneten kommen am 21. Juli, 19 Uhr, zusammen. Nun wieder im Kleinen Rathaussaal, nachdem in den vergangenen Monaten wegen der corona-bedingten Abstandsanforderungen im Großen Rathaussaal getagt wurde.

Wehrleitung und Grundstücksverkäufe

Zunächst soll der Stadtrat den Wiederauer Ortswehrleiter und seinen Stellvertreter, die von ihren Kameraden gewählt wurden, in die Ämter bestellen. Dann ist vorgesehen, Verkaufsbeschlüsse zu einer Immobilie am Frankeplatz sowie zwei Flurstücken in der Elsteraue zu fassen.

Bauen im Gutsherrenpark und am Tanzsportzentrum

Bei der Sanierung des Gutsherrenparks in Kitzen soll es mit dem zweiten Abschnitt weitergehen. Dabei wird der Auftrag für den Einbau von Fontänentechnik in die Teichanlage vergeben. Um zwei Lose geht es beim Umbau des Tanzsportzentrums am Schützenplatz, das der Pegauer Karneval-Klub betreibt; Eigentümer der ehemaligen Ringerhalle aber ist die Stadt. Die Garagenanlage an der Rückseite wird abgerissen. Damit muss das Wärmedämm-Verbundsystem an der Fassade ergänzt werden.

Am Schützenplatz wird weitergearbeitet

Schließlich steht die weitere Gestaltung des Schützenplatzes auf der Tagesordnung. Der Anfang ist schon gemacht. So wurden zunächst ein Rastplatz neben der Bootsanlegestelle für Paddler sowie neue Parkplätze vor der Reithalle angelegt.

Zum Abschluss der Sitzung informiert der Bürgermeister über weiteres Geschehen in der Stadt, ehe die Bürger Anfragen an ihn, die Amtsleiter und den Stadtrat stellen können.

Von okz