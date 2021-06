Pegau will Überlauf von Carsdorfer Teichen zu Mühlgraben bauen

Pegau

Das Ingenieurbüro Klemm & Hensen aus Leipzig wird mit der Planung eines Regenwasserkanals zwischen den Carsdorfer Teichen und dem Mühlgraben beauftragt. Darüber stimmte der Stadtrat auf seiner Sitzung ab. Die Leipziger hatten sich mit ihrem Preis in Höhe von knapp 26 300 Euro gegen einen zweiten Bieter durchgesetzt. Die Gesamtinvestition beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 130 000 Euro.

Teiche sind Rückhaltebecken für Regenwasser

Laut Entwässerungskonzept der Stadt Pegau soll das Regenwasser zwischen der Wachenheimer Straße und Breitstraße sowie Carsdorf in die Carsdorfer Teiche als Rückhaltebecken eingeleitet werden. Deren Wasserspiegel wurde bisher mit dem Abpumpen in den Floßgraben reguliert.

Mehr Regenwasser in Teiche einleiten

Da in den nächsten Jahren weitere Straßenzüge auf das Trennsystem umgestellt werden sollen, erhöhe sich die Häufigkeit dieses Abpumpens. Das sei für den Bauhof recht zeitaufwendig und verbrauche Energie, heißt es in der Begründung des Ratsbeschlusses. Um dies künftig anders zu steuern, soll ein natürlicher Überlauf in Form eines Kanals vom hinteren Teich zum Mühlgraben hergestellt werden.

Für Umsetzung Fördergeld nötig

Wann das Projekt letztlich realisiert wird, sei von der Bereitstellung von Fördermitteln abhängig. „Sobald wir ein Programm finden, könnten wir das fertige Konzept aus der Schublade zaubern“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). Die Stadt wolle für diesen Fall gewappnet sein.

Von kh