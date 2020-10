Pegau will eine fast verkehrsfreie Zone im Schul-Kita-Komplex

Pegau

Am Montag ist Baustart für die Erweiterung der Pegauer Grundschule. Das hat Bürgermeister Frank Rösel in der Stadtratssitzung am Mittwochabend erklärt. Dann soll bis 2022 an der gegenüberliegenden, nördlichen Seite des Schulhofes ein Trakt mit sechs Klassenzimmern, einem Werk- und einem Hauswirtschaftsraum sowie Nebenräumen, Garderoben und Küche entstehen. Inzwischen wird mit Kosten von rund 3,7 Millionen Euro gerechnet. Die Kommune nutzt die erforderliche Straßensperrung, um ein neues Verkehrskonzept rund um den Schul-Kita-Komplex zu testen.

Mehr Kinder – mehr Elternfahrzeuge

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der demnächst bevorstehenden Eröffnung des Kindergartens „Regenbogen“ ist mit einem zunehmenden Fahrzeugaufkommen im Bereich der Straßen An der Schule und Vorwerk zu rechnen, stellt Rösel klar. Es dürfte einfach mehr sogenannte Elterntaxis geben. Um dem auf den engen Fahrbahnen zuvorzukommen, hat die Stadtverwaltung ein Büro beauftragt, eine Lösung zu erarbeiten.

Anzeige

Zwei Straßen werden gesperrt

Die besteht nun darin, dass das Areal ab 12. Oktober im Prinzip für den motorisierten Verkehr gesperrt wird. Lediglich Anwohner und Personen mit spezieller Genehmigung dürfen hineinfahren. „Für die Eltern sind Hol- und Bringzonen vorgesehen“, so der Bürgermeister. Es gehe um die Sicherheit der Kinder. Das Konzept sei mit dem Landkreis, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie mit der Polizei abgesprochen worden.

Pegau richtet eine Verkehrssperrzone (rot umrandet) am Schul-Kita-Komplex ein. Quelle: Stadtverwaltung/Amtsblatt

Drei Hol- und Bringzonen eingerichtet

Die Hol- und Bringzonen befinden sich auf den Parkplätzen am Kirchplatz (Nordseite) und am Markt (Kurve am Grundstück Nummer 8) sowie an der Sporthalle „Filze“, Ernst-Reinsdorf-Straße. Letztgenannte Fläche ist vor allem für die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ gedacht, die beiden anderen sind für die Eltern von Hort-, Schul- und „Regenbogen“-Kindern vorgesehen. Dazu sind bereits extra gestaltete Schilder aufgestellt worden. „Es geht um ein gütliches Miteinander und ein bisschen gegenseitige Rücksichtsnahme“, sagt Rösel. Die gekennzeichneten Stellplätze sollten montags bis freitags deshalb von nicht Betroffenen freigehalten werden.

Fußgängerüberweg zum Kirchplatz in Arbeit

In der Ratssitzung regte Mario Bringer (Pro Pegau) an, auf dem Kirchplatz eine zweite Zone einzurichten. Und die Nutzer sollten auf das Einlegen der Parkscheibe hingewiesen werden, wünschte er sich. Die Ideen werden geprüft, so der Bürgermeister. Der zudem ankündigte, dass noch in diesem Jahr ein Fußgängerüberweg bei Huhns Gässchen zum Kirchplatz geschaffen werden soll.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz