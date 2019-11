Pegau wird Makler für die frühere Schmiede

Pegau

Das Plakat am Erker hatte im Vorjahr auf eine schnelle Modernisierung hingedeutet. Jetzt heißt es immer noch „Ihre neue Adresse Martin-Luther-Platz 10 – Herbst 2019“. Ohne dass sich an und hinter den Mauern etwas getan hat. Weil der Eigentümer aufgibt, will die Stadt Pegau die Immobilie übernehmen. Vor dem mehrheitlichen Beschluss des Stadtrates gab es jedoch eine heftige Diskussion.

Gerade hatten die Abgeordnetendas Für und Wider höherer Abwassergebühren behandelt, da sollten sie 80 000 Euro ausgeben für das Gebäude an der östlichen Seite des Platzes zwischen Leipziger Straße und Ottomarsplatz. „Das Haus war verkauft worden und sollte saniert werden“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „Ursprünglich waren wohl mal Praxisräume und Wohnungen vorgesehen.“ Da das nicht funktioniere, wolle es der Eigentümer abstoßen.

Die Ankündigung mit dem Plakat für Herbst 2019 hat sich nicht erfüllt. Der Pegauer Stadtrat hat nun den Kauf des Hauses Martin-Luther-Platz 10 beschlossen. Quelle: Olaf Krenz

Pegau will auf Sanierungsklausel bestehen

„Wir sollten es kaufen, wobei die Stadt nur als Zwischenerwerber fungiert“, so Rösel. Das sei mehrfach praktiziert worden und habe in der Regel gut funktioniert, zuletzt in der Schlossstraße. „Ein Vorteil ist, dass wir in den neuen Kaufvertrag eine Sanierungsverpflichtung reinschreiben können. Dann muss dort etwas gemacht werden.“ Pegau müsse nur 16 000 Euro selbst aufwenden, die anderen 64 000 Euro werden über das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ finanziert. Beim Weiterverkauf des stadtbild-prägenden Gebäudes würde das Geld dann in den Topf zurückfließen.

Mario Bringer (Wählervereinigung Pro Pegau) unterstützte den Antrag. „Das Prinzip hat sich für uns bewährt. Aber wir sollten uns die bisherigen Planungsunterlagen mit übergeben lassen.“ Die Transaktionen wären am Ende ein Null-Summen-Spiel. „Wir waren bei dem Haus lange genug nur Zuschauer.“

Debatte im Stadtrat: Für und Wider

Carola Fritzsche (Freie Wählervereinigung Kitzen) jedoch wandte sich dagegen. „Erst vorhin wurde gesagt, dass wir kein Geld haben. Und nun sollen 80 000 Euro für etwas ausgegeben werden, was wir nicht benötigen.“ Wenn es gut weggehen würde, hätte es der Private doch schon verkauft. AfD-Abgeordnete Norbert Trappe verwies darauf, dass die Stadt anfangs das Vorkaufsrecht hätte wahrnehmen können. Dann wäre das Haus günstiger gewesen. Auch Uwe Bartsch (Freie Wähler Kitzen) lehnte den Kauf ab. „Der private Eigentümer hat es nicht geschafft, das Gebäude zu sanieren und zu vermarkten. Die Stadt hat andere Aufgaben, als sich als Makler zu betätigen.“ Das Haus sei am Markt gewesen, er sehe nicht, dass die Stadt bessere Chancen habe.

Hohe Nachfrage nach Wohnraum in Pegau

Laut Bauamtsleiter Gunther Grothe werden gerade Einzeldenkmale wie dieses von Firmen gekauft und mit höherem Preis weiterverkauft, als Anlagemöglichkeit und für Abschreibungen. Das könne die Stadt stoppen und für die Sanierung sorgen. Der aktuelle Eigentümer, dem ein Büro kurz vorm fertigen Mietvertrag absprang, habe keine Wohnungen gewollt. „Doch gerade dafür gibt es eine riesige Nachfrage. Bestes Beispiel ist die Untermühle. Wir finden locker einen Käufer.“

Zustimmung gab es von Andreas Heimann ( SPD) sowie Silvio Bringer (Pro Pegau), der auf weiteren Leerstand in der Altstadt verwies. „Wohnungen fehlen, gerade mit drei und vier Zimmern.“ Die Stadt solle sich aber eine Finanzplanung vorlegen lassen. Letztlich stimmten elf Stadträte für den Kauf und drei dagegen, bei einer Enthaltung.

Von Olaf Krenz