Pegau zeigt Aquarelle und Zeichnungen von Hans Bierende

Pegau

Die neue Sonderausstellung im Museum der Stadt Pegau widmet sich mal wieder einem kulturellen Thema. Was für deutliche Abwechslung sorgt nach dem Blick auf die 150-jährige Feuerwehr-Geschichte in der Elsterstadt in der vergangenen Saison sowie der Spezialschau „Bruch|Stücke“ über die nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938 in Sachsen, die die sonst übliche Winterpause füllte. Ab 10. Mai geht es nun um den einheimischen Maler Johannes Bierende und sein Schaffenswerk aus rund 50 Jahren.

Aquarelle mit Pegauer Motiven

Präsentiert werden zahlreiche Aquarelle. Dabei sind überwiegend Pegauer Motive zu sehen – viele Gässchen und Winkelchen. Andere Bilder zeigen Ansichten, die zwischen Rügen, dem Erzgebirge und der Zugspitze entstanden sind. Auch frühe Zeichnungen, die er in der Zeit seiner Ausbildung für Grafik und Buchkunst in Leipzig in den Jahren 1948/1949 schuf, geben Auskunft über sein künstlerisches Können. In Pegau dürfte „ Hans“ Bierende, der stets mit dem Zeichenblock in der Stadt unterwegs war, noch in guter Erinnerung sein.

Johannes Bierende (1923-2012) mit seiner Frau Marianne. Quelle: Hans-Hermann Koch

Vom Beruf zum Hobby Malen

Geboren am 31. Dezember 1923 in Stöcken (bei Werdau), wuchs er in Großdalzig (heute Stadt Zwenkau). Der Liebe wegen zog er ins nahe Pegau, wo er Silvester 1946 seine Marianne heiratete. Im Dezember 1949 kam Sohn Mathias zur Welt. Weil er als Maler und Grafiker kein Auskommen fand, wurde er (Sport-)Lehrer. Das Malen führte er als Hobby fort, zudem fotografierte er viel. Später leitete er die Berufsschule der Bella-Schuhfabrik als Direktor bis zum Rentenbeginn Ende 1988. Johannes Bierende verstarb mit 88 Jahren am 16. April 2012 in Zeitz. Den gesamten Fundus übergab der Sohn an das Heimatmuseum.

Corona-Regeln im Heimatmuseum

Die Sonderschau läuft über die gesamte Sommersaison des Heimatmuseums vom 10. Mai bis 3. Oktober. Zudem können die Dauerausstellungen „Aus dem Leben der alten Pegauer“ und „Mammute, Mönche und Macher“ besichtigt werden. Vorerst dürfen wegen der Corona-Pandemie maximal 30 Besucher gleichzeitig in den Räumen sein. Sie müssen sich an die Abstandsregel (1,5 Meter) und die Maskenpflicht halten.

Öffnungszeiten: dienstags und sonntags, 9 bis 11 und 13 bis 15 Uhr; donnerstags, 9 bis 11 Uhr; mittwochs für Gruppen mit Anmeldung. Eintrittspreis: inklusive Türmerstube und Umlauf am Rathausturm zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

Von Hans-Hermann Koch