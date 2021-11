Pegauer Bürgermeister in Quarantäne: Kritik an Karnevalsauftakt

Pegau

Das Pegauer Rathaus ist derzeit personell etwas ausgedünnt. Unter anderem musste sich Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in Quarantäne begeben. Wie er selbst sagt, hat er sich trotz zweifacher Impfung mit dem Coronavirus infiziert und auch leichte Symptome entwickelt. „Dabei wollten wir uns jetzt die dritte Impfung abholen, aber damit müssen wir nun warten“, erklärte er auf Nachfrage.

Amtsgeschäfte führt Stellvertreter Bartsch

Selbstverständlich habe er nach seinem Testergebnis sämtliche Menschen informiert, mit denen er Kontakt hatte. „Aber sie sind alle negativ geblieben.“ Die Amtsgeschäfte führe derzeit sein ehrenamtlicher Stellvertreter Uwe Bartsch (Freie Wählervereinigung Kitzen). Auch die Amtsleiter stehen weiterhin als Ansprechpartner für die Pegauer bereit, so Rösel.

Wegen Corona Zugang zum Rathaus beschränkt

Dennoch gibt es im Rathausalltag einige Einschränkungen. So brauchen die Bürger seit dem 15. November einen Termin für die Stadtverwaltung. Ohne vorherige Absprache können sie nicht mehr ins Gebäude gelangen. „Von nicht unbedingt notwendigen Behördengängen sollte abgesehen bzw. der Kontakt per E-Mail oder Telefon gesucht werden“, heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Kritik: Karnevalsstart trotz Pandemie gefeiert

Kritik am Kurs des Hauses Rösel kommt aus der Stadt selbst. Wie in einem Schreiben an die LVZ mitgeteilt wird, sei es unverantwortlich gewesen, den Karnevalsauftakt am 11.11. durchzuführen. Ringsum hätten die Faschingsvereine auf die traditionelle Schlüsselübergabe verzichtet, in Pegau aber sei gefeiert worden. „Überall werden Veranstaltungen aus Rücksicht auf die Bevölkerung und auch aufgrund der aktuellen Krankenhausbelegungen abgesagt, nur leider nicht in Pegau“, heißt es in dem Brief.

Bürgermeister kurz nach 11.11. infiziert

Und weiter: „Die Quittung kam prompt, der Bürgermeister und ein großer Teil seiner Verwaltung befinden sich seit dem 15./16. November aufgrund eines positiven Corona-Tests in Quarantäne.“ Dabei hätte der Faschingsauftakt doch sicherlich auch mit Abstand und Maske Spaß gemacht.

Weitere Kritik üben die Verfasser an den aktuellen Informationen, die auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden. So heißt es dort beispielsweise, dass die Einschränkungen beim Rathausbesuch seit 15. November gelten, der entsprechende Hinweis aber erst am 16. November veröffentlicht wurde.

Von Julia Tonne