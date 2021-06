Pegauer Bürgermeister weist Vorwürfe entschieden zurück

Pegau

Der Pegauer Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Gegen den Rathauschef war vor wenigen Tagen eine anonyme Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Kommunalaufsicht eingereicht worden. Der Verfasser, nach eigenen Angaben ein Stadtrat, der seinen Namen nicht nennen will, hatte vermeintlich gravierende Verstöße von Rösel angeprangert. So warf er dem Bürgermeister vor allem vor, bei dem Thema Rewe-Neubau in Groitzsch und den damit einhergehenden Klagen von Seiten der Stadt Pegau die Öffentlichkeit außen vor gelassen zu haben.

Rösel: Nach bestem Wissen und Gewissen

Nun schreibt Rösel: „Ich habe bei meiner Arbeit stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und werde dies auch zukünftig tun. Sofern es erforderlich ist, werden wir die entsprechenden Beschlüsse nachfassen.“ Er fände es allerdings „sehr merkwürdig“, wenn sich ein einzelner Stadtrat über einstimmig gefasste Beschlüsse des Stadtrates, dessen Mitglied er ist, anonym beschweren würde. „Hier liegt doch die Vermutung nahe, dass er damit ausschließlich eigene Interessen verfolgt.“

Über Klagen im Amtsblatt informiert

Darüber hinaus betont Rösel, es entspreche keineswegs der Wahrheit, dass die Pegauer über die Klagewege nicht informiert worden sind. „In den Amtsblättern September 2020 und April 2021 wurde zur Klageerhebung und zur Einlegung der Beschwerde informiert“, macht er deutlich. Rösel kritisiert vor allem die Anonymität des Verfassers der Dienstaufsichtsbeschwerde. „Wer sich nicht öffentlich bekennt, sollte die ordentliche Arbeit von Stadtrat, Bürgermeister und Stadtverwaltung nicht mit Dreck bewerfen.“

Von Julia Tonne