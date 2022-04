Pegauer Bürgermeisterwahl: Ausschuss lässt nur zwei Bewerber zu 

Pegau/Elstertrebnitz

Zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni in Pegau gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Kandidaten: Amtsinhaber Frank Rösel (parteilos) und Einzelbewerber Matthias Petrifke. Der Herausforderer benötigte 60 Unterstützungsunterschriften für seine Kandidatur und bekam 83. Darüber hat am 13. April die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Doreen Wiesner, informiert.

Dritter Bewerber in Pegau abgelehnt

Einen dritten Wahlvorschlag in Pegau hat der Ausschuss am späten Mittwochnachmittag zurückgewiesen. Einzelbewerber Michael Böhme erhielt lediglich 26 Unterschriften von Wahlberechtigten, so Wiesner.

In Elstertrebnitz nur ein Kandidat

Im benachbarten Elstertrebnitz gibt es mit dem amtierenden ehrenamtlichen Bürgermeister David Zühlke (CDU) nur einen Bewerber um den Chefposten im Gemeindeamt. Wahlberechtigte können dann selbst einen Namen auf den Stimmzettel schreiben. Ab August arbeitet der Gewählte hauptamtlich.

Von kh