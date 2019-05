Pegau

Die Freiwillige Feuerwehr Pegau hat am Freitagnachmittag ihre Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen begonnen. Zum Auftakt gedachten die Brandschützer unter Führung von Wehrleiter Marco Becher sowie mehr als drei Dutzend Gäste zunächst der verstorbenen Kameraden seit der Gründung 1869. Später fand die Festveranstaltung zum Jubiläum mit einer Gratulationscour im Volkshaus statt, ehe die erste Party auf dem Kirchplatz startete.

Zur Galerie Die Freiwillige Feuerwehr Pegau hat ihre Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen begonnen. Die Brandschützer gedachten der verstorbenen Kameraden seit der Gründung 1869. Später fand die Festveranstaltung zum Jubiläum mit einer Gratulationscour im Volkshaus statt, ehe die erste Party auf dem Kirchplatz startete.

Ehrendes Gedenken an verstorbene Kameraden

Vikar Christoph Backhaus erinnerte am alten Gerätehaus in der Ernst-Reinsdorf-Straße, dass die Frauen und Männer der Wehr schon vor Jahrzehnten Menschen gerettet und dabei ihr eigenes Leben eingesetzt hatten. Für diesen Dienst gebühre ihnen Dank und Anerkennung. An den Gedenktafeln legten Angehörige der Altersabteilung vor den Augen der versammelten erwachsenen Mitglieder, aber auch der Jugendwehr sowie Zuschauern einen Kranz nieder. Der Schützenverein feuerte dazu einen dreifacher Ehrensalut. Im Anschluss wurde im Gebäude eine Ausstellung über die Entwicklung des Löschwesens seit dem Mittelalter eröffnet, die der frühere Wehrleiter Dietrich Baldeweg mit seinem Team erarbeitet hatte. Diese ergänzt die Sonderschau vom Stadtmuseum im Rathaus.

Auszeichnungen und 26 Gratulationen

Bei der Festveranstaltung würdigte Feuerwehrchef Becher die Leistungen früherer Generationen und der aktuellen Kameraden. Zudem wurden zahlreiche Auszeichnungen vorgenommen. Anschließend begannen Landrat Henry Graichen ( CDU) und Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) eine Glückwunschrunde, in der 24 weitere Gratulanten von Kreisfunktionären, Partnerwehr Frankfurt-Bonames, benachbarte Feuerwehren, Firmenvertreter, Pegauer Karnevals-Klub sowie Turn- und Sportverein Pegau vorkamen.

Nach dieser Aufreihung hatten sich die Akteure Imbiss und Getränke auf dem Kirchplatz verdient. Dort im Festzelt sorgte eine Disco für die Musik, ehe in der Nacht DJ Marcapasos auflegen sollte. Am Sonnabend geht es hier sowie rundum bis zum Markt mit buntem Festtreiben weiter. Abgerundet wird das am Abend mit einer Band und Rock ’n’ Roll.

Von Olaf Krenz