Gleich zwei Einsätze hintereinander musste die Feuerwehr Pegau bewältigen. Am Montagnachmittag rückten die Kameraden zu einem Buschbrand und anschließend zu einem Verkehrsunfall aus.

In der Straße „Flur am Stadtbad“ sind am Montag ein Pkw und ein Transporter zusammengestoßen. Quelle: Ronny Wiesner