Pegau

Wegen Ölverschmutzungen auf Fahrbahnen sind die Feuerwehren Pegau und Werben am Montagvormittag ausgerückt. 9.16 Uhr alarmiert, fanden die Kameraden zunächst eine etwa 50 Meter lange Spur ab dem Einmündungsbereich Bundesstraße 2/Ortsverbindungsstraße nach Groitzsch vor. In Richtung Wiprechtsburg stellten sie dann weitere Verunreinigungen fest. Die neun Pegauer Feuerwehrleute beseitigten dort Betriebsstoffe auf rund 300 Meter Länge. Die hinzugezogenen vier Werbener Floriansjünger waren gleich in der Nähe im Bereich B 2/Straße Groitzscher Fußweg im Einsatz, wo ebenfalls einige Stellen mit Öl verschmutzt waren. Hier wie dort wurde Bindemittel eingesetzt, das dann weggekehrt wurde. Die insgesamt 13 Kameraden waren etwa zwei Stunden beschäftigt.

An mehreren Abschnitte der Straße in Richtung Groitzscher Wiprechtsburg hat die Feuerwehr die Ölspur beseitigt. Quelle: Ronny Wiesner

Von okz