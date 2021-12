Pegauer Freizeitangebote für Mädchen und Jungen – nach Ärger auch in Kitzen

Pegau

Bücher schreiben und illustrieren, weihnachtliches Basteln in Pegau und kreatives Gestalten in Groitzsch. In den Jugendbüros unter Trägerschaft der Diakonie Leipziger Land herrscht bis Weihnachten noch reges Treiben. Kinder und Jugendliche, die auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Mama, Papa, Oma und Opa sind, haben also zahlreiche Möglichkeiten, etwas Selbstgemachtes zu gestalten.

Eigene Geschichten werden zu Büchern

Bücherwürmer finden in der Kernstadt Pegau die Gelegenheit, eigene Geschichten zu schreiben. „Wir sind jeden Dienstag bei den Buchkindern ein paar Häuser weiter“, sagt Lisa Geppert, die das Jugendbüro in der Pegauer Breitstraße betreut. Und hier sind bereits Mattis, Marie, Fabian und Mia kleine Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Ihre Geschichten handeln von Superhelden, die Bösewichte ausspionieren und besiegen, von Eulen, Zwergen und Elfen, aber auch einem Pferd, einem Bären und einem Meerschweinchen namens Specki, die Freunde werden. Aus ihren Ideen machen sie richtige Bücher.

Mit Linoldruck entstehen Illustrationen

Möglich wird das im neuen Projekt „Schreib- und Leselust“ des Jugendbüros. In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Buchkinder Leipzig treffen sich die Kinder immer dienstags im Buchkinderladen Pegau. „Sie können eine alte Handwerkskunst kennenlernen, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und viel für ihre Persönlichkeit lernen“, sagt Geppert. Dazu gehören zum Beispiel Verantwortung für die Werkzeuge, Teamgeist, Kreativität, Rücksicht, Ausdauer und Selbstständigkeit.

Nach einer kurzen Einweisung haben die Mädchen und Jungen aus Pegau und Umgebung ganz schnell losgelegt. Sie schreiben Geschichten und kreieren mit Linoldruck die dazugehörigen Bilder. Bis auf das Binden gestalten die Kinder ihr Buch komplett selbst. „Es macht Spaß, ein eigenes Buch zu gestalten“, sagt Mia. Marie mag es besonders, sich Geschichten auszudenken, und findet es „cool“, Bilder in die Linoleumplatten zu ritzen. Wenn der Sammelband fertig ist, soll er bei Lesungen in Bibliotheken und in Altenpflegeheimen präsentiert werden – sofern die Corona-Pandemie es wieder zulässt.

Basteln in Pegau und Groitzsch

Kreativ wird es bis Weihnachten auch jeden Donnerstag im Jugendbüro Pegau. „Die Kinder können nach Lust und Laune basteln, für unzählige Ideen haben wir die passenden Materialien“, sagt Geppert. Zwischen 14 und 16 Uhr könne gewerkelt werden. Mittwochs von 15 bis 17 Uhr ist sie mit ihrem Kollegen Steffen Meißner im Kreativraum der Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch gemeinsam für die Kinder und Jugendlichen da.

In Kitzen ist noch Platz für Kinder und Jugendliche

Montags ist die Pädagogin, die seit Frühjahr die Jugendarbeit unterstützt, im Pegauer Ortsteil Kitzen. Zwar hat es wegen der Stelle zunächst einige Unstimmigkeiten zwischen der Diakonie und den Kitzener Eltern und Ehrenamtlichen selbst gegeben. „Aber wir sind nun auf gutem Weg, Kitzen und Pegau gleichermaßen gerecht zu werden“, erklärt Ulf Bierbaum, Fachbereichsleiter bei der Diakonie.

Geppert habe sich gut in Pegau einarbeiten können, sodass sie im November einen guten Start in Kitzen hatte. „Allerdings“, sagt Geppert selbst, „sind bislang nur sehr wenige Kinder im Jugendclub in Kitzen gewesen.“ Sie hofft nun, dass in der Adventszeit noch einige Mädchen und Jungen mehr die Angebote im Kulturhaus nutzen. Sie jedenfalls sei montags zwischen 14 und 17 Uhr vor Ort, um mit den jungen Besuchern zu basteln und zu spielen.

Angebote vor Weihnachten bis 22. Dezember

Wer Interesse habe – unabhängig vom Alter und vom Wohnort – könne an den entsprechenden Tagen jederzeit vorbeikommen. Bis 22. Dezember bietet Geppert viele Möglichkeiten an, dann ist bis 10. Januar erst einmal Weihnachtspause. Erreichbar ist die Pädagogin unter lisa.geppert@diakonie-leipziger-land.de und unter der Telefonnummer 0176/87 91 22 32.

Von Julia Tonne