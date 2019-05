Pegau

Der Freundeskreis „Alternatives Pegau“ organisiert für den 26. Mai einen Flohmarkt im Hinterhof des Kirchplatzes 7. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die damit ihr Taschengeld aufbessern können, informiert Daniel Binder von der Gruppe. Wer etwas verkaufen möchte, wird gebeten, sich bis zum 19. Mai bei Anja Hafner unter der Telefonnummer 0177/7838814 anzumelden. Beginn des Marktes ist 14 Uhr.

Schnupper-Workshop für Theaterfreunde

Darüber hinaus unterstützt „Alternatives Pegau“ ein Theaterprojekt des Kulturkinos Zwenkau, das sich „Storyboarder“ nennt. Jeder, der Lust am Theaterspielen, Geschichten erzählen, Bühnenbilder bauen oder Soundtechnik hat, könne hier mitmachen, so Binder. Dazu werde es an mehreren Terminen in Pegau einen Schnupper-Workshop geben, offen für alle Altersklassen, und es seien auch keine Vorkenntnisse notwendig. Interessenten melden sich bei Swantje Nölke unter der Telefonnummer 034203/623150 an.

Wohnzimmerkonzerte ab Sommer

Ab Sommer finden zudem wieder Wohnzimmerkonzerte mit Indiepop- und Folk-Singer-Songwritern in Pegau statt. Ende des Jahres gibt es ferner einen DJ-Workshop für Mädchen und Jungen. Erfahrene DJs zeigen ihnen, wie sie mit unterschiedlichen Techniken Musik auflegen können. Vorkenntnisse oder eigene Technik brauche es dabei nicht.

Von Kathrin Haase