Pegauer Garagennutzer sauer: Stadt kündigt Verträge

Eine Vorwarnung gab es nicht. Auch kein Gespräch mit Andeutungen. Plötzlich war sie da, die Kündigung. Die Garagennutzer vom Pegauer Schützenplatz sind immer noch wie vor den Kopf gestoßen. Sie müssen ihre Fahrzeugschuppen bis zum Jahresende räumen. Weil die Stadt dort Caravanstellplätze bauen will. „Nur Schikane“, meint Arndt Winkler, seit mehr als fünf Jahrzehnten Besitzer erst von zwei Garagen, nun einer. „Dafür werden die Leute hier enteignet“, entrüstet sich Johannes Hellriegel. Ein Ersatz ist nicht in Sicht.

Privater Garagenbau in 1960ern auf Stadtgrund

Sieben Garagen befinden sich an der Rückseite des heutigen Tanzsportzentrums des Pegauer Karneval-Klubs, zwei weitere gegenüber, gleich neben dem vorderen Teil des einstigen Horts. Es ist hier wie ein Hinterhof zwischen den etwas größeren Gebäuden. Die Fläche wird laut Rathaus benötigt, um den Schützenplatz für eine touristisch orientierte Nutzung umzugestalten.

„Ich habe die Garagen mit gebaut, wir haben 1964 angefangen“, sagt Winkler. Da musste erst Zusammengefallenes hinter der damaligen Schützenhalle beräumt werden. „Der damalige Bürgermeister Meister hat das genehmigt. Gebaut wurde privat.“ Dass das auf städtischem Boden passierte, ist heute das Problem. Nach bundesdeutschem Recht gehören dem Grundstückseigentümer in der Regel die darauf stehenden Bauten. Nach langjährigen Übergangsfristen gilt das seit 2006 endgültig auch auf früherem DDR-Gebiet. „Rechtlich ist das Vorgehen der Stadt wohl in Ordnung“, muss Hellriegel zugestehen, „doch menschlich überhaupt nicht.“

Stadt stimmt Verkauf kurze Zeit vor Neu-Planung zu

Für Enkelin Tina Hellriegel ist die Situation besonders bitter, weil sie sich von der Stadtverwaltung getäuscht sieht. Sie übernahm eine Garage von Winkler und die vom Opa vor gut zwei Jahren, wobei das Rathaus im Februar und März 2018 per Nutzungsvertrag zustimmte. „Da muss es doch schon Überlegungen gegeben haben zur Umgestaltung des Schützenplatzes. Schließlich wurden im Dezember des Jahres die Planungsleistungen dafür vergeben“, sagt die junge Frau, die neben dem Auto ein Faltboot unterstellt. „Hätte man mich da nicht darauf aufmerksam machen können, ja müssen? Damit ich nicht kaufe.“

„Mindestens unglückliche Umstände“

Der kurze zeitliche Abstand ist „sicherlich ärgerlich“, gestand Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) in der Mai-Stadtratssitzung zu. Da hatten die Abgeordneten Horst Gutzschebauch, Mario Bringer und Karin Klockau (alle Wählervereinigung Pro Pegau), von den Betroffenen informiert, auf die „mindestens unglücklichen Umstände“ hingewiesen und nach Lösungsmöglichkeiten gefragt – wie Tina Hellriegel selbst. Aber, so Rösel, was auf dem Schützenplatz passieren soll, war 2018 noch nicht sicher, es wurde erst im August 2019 festgelegt. Und: Die Garagennutzer hätten sich über das Risiko klar sein müssen.

Er versprach dennoch, dass die Pläne von beiden Ausschüssen erneut angeschaut werden. Um im Juli auf eine Nachfrage zu antworten: „Wir halten daran fest.“ Dass es keine gesetzlichen Vorgaben für eine Entschädigung und keine Flächen für einen Neubau im Kerngebiet der Stadt gibt, hatte er bereits im Mai gesagt. Es müsse mal im Außenbereich geschaut werden: „Ich kann aber keine Versprechungen machen.“

Kritik an Bürgermeister und Bauamtsleiter

Winkler, Hellriegels und Andreas Heinichen fühlen sich im Stich gelassen: „Für Fremde wird alles schön gemacht, aber den eigenen Bürgern wird vor den Kopf gestoßen.“ Bauamtsleiter Gunther Grothe seien die Schützenplatz-Garagen schon längst ein Dorn im Auge gewesen, meint Renate Winkler. „Der wollte sie schon wegreißen, als vor fünf Jahren das Tanzsportzentrum saniert wurde.“ Die schlechteste Garage mittendrin, mit kaputtem Dach, nutzt die Stadt selbst, so Johannes Hellriegel: einst für Hort-Möbel, jetzt für Gerätschaften des Angler-Ganztagsangebots, das Jens Hillemann an der Grundschule leitet. „Aber der Bürgermeister spricht über unsere als Bruchbuden.“

Wenn wenigstens was Sinnvolles gebaut würde, sagt Heinichen: „Die paar Stellplätze. In die Ecke hier will doch keiner.“ Die Rausgeworfenen machen sich keine Hoffnungen, freie Garagen in Pegau zu finden. „Also werden noch ein paar Autos und Hänger mehr auf den Straßen stehen.“ – Und es könnten weitere hinzukommen, wenn der Bereich Wachenheimer Straße umgestaltet wird.

Von Olaf Krenz