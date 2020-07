Pegauer Gemeinschaften kommen auf den Förder-Geschmack

Pegau

Das Engagement von Vereinen und Einrichtungen, Fördergelder einzuwerben, hat Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) gelobt. In jüngster Zeit gab es dabei Erfolge gleich in drei Programmen, hob er in der Stadtratssitzung hervor. Pro-Pegau-Abgeordneter Mario Bringer wies zudem auf einen weiteren Wettbewerb hin, wobei Interessenten allerdings schnell agieren müssen.

„Sächsischen Mitmach-Fonds“

Der Bürgermeister nannte zunächst die vier Vorhaben, die Zuschüsse aus den „Sächsischen Mitmach-Fonds“ erhalten, speziell für vom Strukturwandel beim Kohle-Aus betroffene Regionen bestimmte Mittel. Unterstützung gibt es für den Volleyball-Nachwuchs des VC 68 Pegau, für die Jugendarbeit des RB-Leipzig-Fanclubs „Elsteraue-Bullen“ und für einen Spielplatz im Kindergarten „Grünes Tal“. Außerdem erhält die Stadt selbst Geld für die weitere Möblierung des Stadtbades, um es zur Begegnungsstätte der Generationen zu entwickeln.

„Ideen für den ländlichen Raum“

Eine gelungene Bewerbung hatte auch die Kirchgemeinde Hohenlohe-Kitzen im Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“ vom Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung abgegeben, sagte Rösel. Die ehemals verfallende Pfarrscheune wird zu einem Kleinod für die Dorfgemeinschaft hergerichtet. Das Preisgeld soll für eine Bestuhlung, eine Küche und die Ausstattung der Kreativwerkstatt Verwendung finden.

Regionalbudget des EU-Programms „Leader“

Für die Kirchgemeinde gibt es zusätzlich Geld aus dem Regionalbudget der Leader-Region. Damit werden Musikinstrumente angeschafft. Von den europäisch-sächsischen Mitteln profitieren noch sechs weitere Pegauer Vorhaben. In den Ortsteil Kitzen gehen auch noch Zuschüsse an die Sportler vom SV Blau-Gelb für einen Aufsitzrasenmäher, an den Förderverein der Nikolaikirche für eine touristische Erschließung des Kulturdenkmals und an die Kommune, die im sogenannten Kulturhaus (Rittergutsschloss) eine Lesestube einrichten will. Ebenso können sich der Schützenverein Pegau eine Heizung und der Pegauer Karneval-Klub eine Audioanlage für sein Tanz-Trainings-Zentrum anschaffen. Und schließlich strebt der Heimatverein „Großstorkwitz-Weideroda“ ein Dorfgemeinschaftshaus in Großstorkwitz an.

Neue Gelder bei „MACHEN! 2020“

Mario Bringer, der die Mitmach-Fonds-Bewerbungen angestoßen hatte, freute sich über die zahlreich genannten Projekte. Und er hatte noch einen Tipp parat. Auf der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten war er auf „MACHEN! 2020“ gestoßen, einen Online-Wettbewerb des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz ( CDU). Dabei gehe es unter anderem um „Lebensqualität stiften und Zusammenhalt vor Ort stärken“, was ja eventuell für die Dörfer genutzt werden könne, aber auch um „Ost-West-Partnerschaften“. Jedoch müssen sich potenzielle Teilnehmer beeilen, so Bringer. Einsendeschluss ist bereits der 31. Juli.

Olaf Krenz