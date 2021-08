Pegauer Henry-Six-Gedenklauf: Wechsel in den Sommer und ins Ziel

Pegau

Der Termin des 15. Henry-Six-Laufes in Pegau ist aus der Reihe gefallen. Die traditionelle Austragung der Volkssport-Veranstaltung am Vormittag von Heiligabend 2020 war pandemie-bedingt abgesagt worden. Die Verlegung war in den Sommer erfolgt. Festgelegt wurde dabei nicht nur mit dem 12. August der 75. Geburtstag des einheimischen Namenspatrons, der am 24. Dezember 2005 nach langer Krankheit (Non-Hodgkin) gestorben war. Es sollte auch der Abschluss der Serie werden.

Ehrung für großartigen Sportsmann

Die Enthusiasten kamen also diesmal am Donnerstag kurz vor 18 Uhr auf dem Schützenplatz zusammen, um ihre besondere Wertschätzung für einen großartigen Sportsmann, Mensch und Freund auszudrücken, wie es hieß. „Heute ist leider der letzte Gedenklauf, so haben wir es gemeinsam beschlossen“, sagte Frank Haubenreißer fürs Organisationsteam. „Irgendwann sollte auch Schluss sein. Der Zeitpunkt ist heute mit der Zahl 15 gekommen“, erklärte Witwe Christel Six.

Höchster Zuspruch im Jahr 2015

„Es waren 15 tolle Jahre, mit gemischten Witterungsbedingungen, mit und ohne Glühwein, wenig und vielen Teilnehmern“, erinnerte Haubenreißer und nannte einige Fakten. Während 2006 der erste Gedenklauf 34 Teilnehmer gefunden hatte, waren 2015 mit 97 die meisten auf die kurze (fünf Kilometer) und die lange (8,5 Kilometer) Distanz durch die Aue gegangen.

Wobei die Starter nicht nur aus Pegau und Bad Lausick (wo Six Kraftsport betrieben hatte) kamen, sondern auch viele anderen Gegenden. Selbst aus dem Ural war eine Läuferin dabei gewesen. Und 2009 war wegen Eis und Schneeglätte bei drei Grad minus die Strecke um die Gärten an der Elster verlegt worden.

Marc Zborala (M.) hat alle 15 Läufe absolviert. Hier trägt er sich bei den Mitorganisatoren Dirk Lindner (l.) und Frank Haubenreißer in die Starterliste ein. Quelle: Mathias Bierende

Ein Dauer-Läufer und ein Erster

Zum offiziellen letzten Mal traten 26 Sportler an. Erinnerungslauf-Ideengeber Dirk Lindner, Kraftsportler und Freund von Six, reihte sich erneut mit ein. Marc Zborala sagte zwar: „Heute passt die Tageszeit besser als am 24., 9 Uhr. Das war immer gewöhnungsbedürftig.“ Dennoch hatte er nicht einen Start verpasst. Platzierungen und Zeiten hatten bei der Veranstaltung nie eine Rolle gespielt. Erster beim letzten Lauf aber war Robert Kunze, der für 19:58 Minuten über die „Kurzstrecke“ die erste Erinnerungsurkunde erhielt.

Witwe Christel Six überreicht Robert Kunze, Erster über die kurze Distanz, die Erinnerungsurkunde. Quelle: Mathias Bierende

