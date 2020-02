Pegauer Hexen ziehen ins Rathaus ein

Pegau

Schon von Weitem waren sie zu hören, die rot-schwarzen Hexen des Pegauer Karnevalklubs. Auf ihrem Weg war kein Krawattenträger vor der wilden Horde sicher. Im Rathaus, der ersten Station ihrer Fastnachttour, ging es dann allen Männern an den Kragen. Im Sekretariat trafen sie auf den Vizebürgermeister der Stadt Pegau, Uwe Bartsch (Freie Wählervereinigung Kitzen), da sich der Bürgermeister Frank Rösel derzeit mit seiner Familie in den Winterferien befindet. So musste der amtierende Rathauschef aus Werben seinen Kopf hinhalten und die Zierde an seinem Kragen den schnippischen Hexen überlassen. Pegau Helau.

Jutta Pohlmann, die gute Seele des Sekretariats, bewirtete dann, nachdem der Schlips am Krawattengalgen baumelte, die Hexen und Uwe Bartsch, der auch Vorsitzender des Kitzener Carneval Klubs ist. Nach fröhlichem Geplänkel zog der Weibertross nach nebenan ins Bauamt, wo die Herren Grothe und Kalisch ihre ausrangierten Krawatten anboten, und dann weiter durch Pegau bis zur Absackerparty in der Schlosshalle. Das Motto des Abends: „ Pegaus Narren sind verzückt - Das Universum spielt verrückt“.

Von Hans-Hermann Koch