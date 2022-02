Pegauer Karnevalisten und Hildener Prinzessin besuchen Jürgen Kröhers Grab

Pegau

Wenn jemand im selben Moment lacht und weint, entsteht ein Regenbogen im Kopf. So ähnlich muss es am Sonnabend den Pegauer Karnevalisten gegangen sein, als sie am Grab ihres langjährigen Präsidenten Jürgen Kröher auf dem Friedhof in Pegau standen und an lustige Begebenheiten mit ihm erinnerten.

Unter den Teilnehmern des Pegauer Karneval-Klubs (PKK) war ein ganz besonderer Gast: Stephanie Pook, Pegauerin bis 2002 und Karnevalistin aus Fleisch und Blut, die jetzt im nordrhein-westfälischen Neuss zu Hause ist. „Jürgen war der Mann, der mir den Karneval beigebracht hat“, sagte die 41-Jährige und schluckte tapfer ein paar Tränen runter.

Faschingsprinzessin Stephanie Hildania I. von der Karnevalsgesellschaft Kniebachschiffer aus Hilden (Nordrhein-Westfalen) stellt eine Kerze an das Grab von Jürgen Kröher auf dem Pegauer Friedhof. Quelle: Kathrin Haase

Kerze und Orden für Jürgen Kröhers Grab

Mittlerweile gehört Stephanie der Karnevalsgesellschaft Kniebachschiffer 1955 in Hilden (Kreis Mettmann) an. In deren Jubiläumssaison – Nummer 66 – ist sie die amtierende Faschingsprinzessin Stephanie Hildania die Erste. Als Zeichen ihrer Verbundenheit zur alten Heimat stellte die 41-Jährige an Jürgen Kröhers Grab eine Kerze und legte ihren Prinzessinnen-Orden dazu.

„Den hätte ich ihm gerne persönlich überreicht. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Jürgen auf diese Weise noch einmal Danke für alles zu sagen. Er fehlt uns allen sehr.“

Faschingsprinzessin Stephanie Hildania I. aus Hilden (M., weißer Umhang) mit den Pegauer Prinzenpaaren Saskia I. und Felix I. (rechts von ihr), Solveig I. & Bruno I. (Kinder, links von ihr) und PKK-Präsident Heiko Günther (2. v. l.). Quelle: Kathrin Haase

Prinzenpaar verneigt sich vor dem Grab

Das Pegauer Prinzenpaar Saskia I. und Felix I. verneigte sich vor Kröhers Grab. PKK-Präsident Heiko Günther sprach bewegende Worte in die Runde: „Der Himmel lacht, die Sonne strahlt, das hätte Jürgen bestimmt gefallen. Wir sind heute in Gedanken bei ihm und bei all denen, die nicht mehr unter uns sind.“

Ein besonderer Moment, nicht nur für die Karnevalsgesellschaft. Sondern auch für Kröhers Sohn Stefan, der an der Zeremonie teilnahm und Bilder seines Vaters mitgebracht hatte. „Vielen Dank für alles. Ich bin mir sicher, dass sich mein Vater sehr darüber gefreut hätte.“

Das amtierende Pegauer Prinzenpaar Saskia I. und Felix I. besucht das Grab des langjährigen Pegauer Karnevalspräsidenten Jürgen Kröher. Quelle: Kathrin Haase

Der Mann mit dem Elefanten

Jürgen Kröher war im August 2021 im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Er hatte dem Pegauer Karneval-Klub mehr als zwei Jahrzehnte vorgestanden und war als „der Mann, der den Elefanten ins Rathaus brachte“ in die Vereins- und Stadtgeschichte eingegangen.

Jürgen Kröher habe den Karneval gelebt und selbst Kraft aus dieser Aufgabe geschöpft, sagen seine Wegbegleiter. Claus Genze hatte seine Nachfolge in der 43. Saison (2006) angetreten, gefolgt von Heiko Günther und Mandy Wagner als Doppelspitze (2010). Seit September des vergangenen Jahres ist René Voigtmann der erste Vorsitzende des Karneval-Klubs. Aufgrund der Corona-Pandemie finden in der aktuellen 58. Karnevalsaison keine Veranstaltungen statt.

Seit September 2021 ist René Voigtmann erster Vorsitzender des Pegauer Karnevalklubs. Quelle: Kathrin Haase

Von Kathrin Haase