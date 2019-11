Pegauer Karnevalklub feiert mit Elstergrazien Premiere

Pegau

Beim Pegauer Karnevalklub bricht eine neue Ära der Büttenrede an. Nach dem Ausstieg von Karin und Uwe Heimann als Bienchen & Karl sowie Beate Niedzballa und Birgit Gottschalk als Heide & Hertha übernehmen die Elstergrazien ab der 56. Saison das gesprochene Wort. Dahinter verbergen sich Jennifer Dörling (33) und Francis Günther-Köhler (30), die als Moderatorinnen beim Weiberfasching schon reichlich Bühnenerfahrung gesammelt haben. Auf den Mund gefallen sind beide jedenfalls nicht.

Karin und Uwe Heimann standen 15 Jahre lang als Bienchen und Karl auf der Bühne. Nach der 55. Saison im Februar war Schluss. Erst zur 60. Jubiläumssaison in fünf Jahren wollen sie ein "Best of..." geben. Quelle: Kathrin Haase

Der Funke muss beim Publikum überspringen

Unter Karnevalisten gilt die Büttenrede als hohe Kunst der Unterhaltung. „Was wir lustig finden, muss nicht zwangsläufig auch beim Publikum gut ankommen“, weiß Francis und will ihre Nervosität vorm ersten Mal mit geschickter Ablenkung in den Griff bekommen. Ihre Freundin Jennifer, Krankenschwester von Beruf, muss früh noch arbeiten gehen und hat nur wenig Gelegenheit, sich Gedanken zu machen. „Wir sind jedenfalls sehr motiviert und voller Hoffnung“, sagen die Elstergrazien und machen sich dabei kein X vors U: „Der Funke muss von der Bühne überspringen.“

Stewardessen auf der Suche am 23. November im Volkshaus Pegau

Eine gute Viertelstunde zünden die Freundinnen am 23. November im Volkshaus Pegau ihre Spaßrakete und wollen im selbstgeschneiderten Partnerkostüm auch etwas fürs Auge bieten. „Wir sind Stewardessen auf der Suche nach einer Fluggesellschaft, die auch kräftiges Personal einstellt“, lachen die Pegauerinnen und lassen ahnen, was die Suche für Komplikationen mit sich bringen wird.

„Am Ende beziehen wir das Publikum mit ein“, lassen Francis und Jennifer durchblicken. Ihren Büttentext haben die Grazien selbst formuliert und wie ein Schulgedicht auswendig gelernt. „Man kann einfach besser hantieren, wenn man nicht immer aufs Blatt schauen und ablesen muss.“

Büttenrente für Bienchen & Karl

Jahrelang hatten Karin und Uwe Heimann als Bienchen und Karl den Vogel abgeschossen. Mit Schoten aus ihrem Eheleben warfen sie sich gegenseitig die Bälle zu, mal deftig, mal witzig, etwas frivol und immer sehr sympathisch. Nach der 55. Saison war Schluss für das lustige Paar. „Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“, hatte Karin Heimann damals gesagt, „wir sind beide schon über 70.“ Eine Ausnahme soll es allerdings geben: Zur 60. Saison gibt das Duo ein „Best of“ auf der Bühne. Auch die alten Schachteln Heide und Hertha waren Publikumslieblinge beim Pegauer Karneval. Legendär ihre Eierlikörorgien auf der Bühne. Darauf ein Stößchen.

Heide und Hertha, zwei Mädels im Eierlikörrausch. Quelle: Kathrin Haase

Bürgermeister gibt Rathausschlüssel ab

Am 11. November startet der PKK in seine 56. Saison. 11 Uhr beginnt das Spektakel auf dem Markt und alle Pegauerinnen und Pegauer sind herzlich eingeladen, wenn der Bürgermeister Frank Rösel seinen Rathausschlüssel an das närrische Volk abgeben muss. Die neuen Hoheiten, bis jetzt noch streng geheim, übernehmen das Zepter bis zum Aschermittwoch am 26. Februar.

Das Motto in diesem Karnevalswinter lautet: Pegaus Narren sind verzückt, das Universum spielt verrückt. „Es kann es losgehen, wir sind vorbereitet“, sagt Francis Günther-Köhler und zählt die Stunden bis zum Start.

Karten für die Abendveranstaltung gibt es im Einkaufsshop Günther.

Von Kathrin Haase